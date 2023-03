Nerven bei Anwohnern liegen blank: Arbeiter der Stadt werden verjagt – „Stimmung war sehr aufgeladen“

Von: Sascha Karowski

Teilen

An dieser Ecke kam es zum Eklat: Anwohner haben Bauarbeiter vertrieben. © Bodmer

Anwohner haben in Obermenzing einen Trupp Bauarbeiter der Stadt München verjagt, weil diese eine Fußgängerampel errichten wollten.

München - Da haben Anwohner rot gesehen! Als Arbeiter des Baureferats am Dienstag eine Ampel an der Dorfstraße in Obermenzing aufstellen wollten, sind die städtischen Angestellten von Bürgern vertrieben worden. Ein Sprecher des Baureferats bestätigt unserer Redaktion: „Unsere Mitarbeiter sind durch eine Gruppe von circa 20 Personen daran gehindert worden, mit den Arbeiten zur Errichtung einer Lichtsignalanlage an der Ecke Dorf-/Pippinger Straße zu beginnen.“ Ein Mitarbeiter sagt: „Die Stimmung war sehr aufgeladen, ein normales Diskutieren mit einigen Personen war oftmals nur schwer möglich.“

Ampel-Aufstand in Obermenzing: Die neue Anlage ist umstritten - Bürger befürchten Stau und Lärm

Hintergrund des Ampel-Aufstands: Die Anlage an dieser Stelle ist umstritten. Anwohner befürchten, dass sich der Verkehr in der Dorfstraße noch mehr staut und dadurch Lärm und schlechte Luftwerte zunehmen. Wenn überhaupt, so solle die Ampel vor der Musikschule beim Betzenweg errichtet werden. Andererseits wünschen sich gerade Eltern eine Fußgängerampel, um Kindern das Queren der Pippinger Straße gefahrlos zu ermöglichen.

Der Bezirksausschuss Pasing-Obermenzing hat mehrmals zu dem Thema getagt, am Ende allerdings blieb nur die Möglichkeit, die Ampel genau an dieser Stelle aufzustellen. Eine Anlage in Höhe des Betzenwegs scheitert an der fehlenden Aufstellfläche. „Wir haben nur die Wahl zwischen Dorfstraße - oder keine Ampel“, sagte BA-Chef Frieder Vogelsgesang (CSU) damals. Also rückte das Baureferat aus. „Unsere Mitarbeiter führen demokratisch legitimierte Beschlüsse und Maßnahmen aus“, sagt der Referatssprecher. Gegen Beschlüsse zu protestieren, sei ein Grundrecht. „Mitarbeiter aber daran zu hindern, ihren Aufgaben nachzukommen, ist inakzeptabel!“

Ampel-Aufstand in Obermenzing: CSU-Stadtrat spricht von einer aufgeheizten Stimmung

CSU-Stadtrat Winfried Kaum war vor Ort, zufällig sei er dran vorbeigefahren, sagt er unserer Redaktion. Die Stimmung sei aufgeheizt gewesen. Auch er halte zwar den Standort für ungeeignet, aber es gebe ja eine Beschlusslage. „Und ich habe weder passiv noch aktiv die Bauarbeiter irgendwie behindert“, sagt Kaum. Gehen mussten sie dennoch - ausgerechnet wegen einer Fußgänger-Ampel!