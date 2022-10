Mia bauma auf die Bauma: Warum die Messe der Superlative für Aussteller heuer so wichtig ist

Von: Wolfgang Hauskrecht, Peter T. Schmidt

Rüdiger Kaub von Bauer. © Marcus Schlaf

Die imposante Kulisse hoch in den Himmel ragender Kräne zeigt: Auf der Bauma tummeln sich die ganz Großen. Die weltgrößte Baumaschinenmesse, das internationale Schaufenster für Unternehmen aus der Region, öffnet heute ihre Pforten.



Die Kinshofer Group aus Holzkirchen etwa, die Anbaugeräte für Ladekräne und Bagger herstellt, baut auf die Bauma. Das Unternehmen spekuliert darauf, dass die Corona-bedingte Terminverschiebung vom März in den Herbst die Bauma „von der Ausstellermesse zur Verkaufsmesse“ machen könnte, so Stefan Sparwel. Manches Unternehmen habe am Jahresende noch Geld für Investitionen übrig.



Imposante Technik zeigt Markus Paulischta von Kinshofer. © Marcus Schlaf

Bauma in München: Gut 3100 Aussteller auf der weltgrößten Baumaschinenmesse

Für die HaWe Hydraulik aus Aschheim, die Mobilhydraulik und Elektrifizierungslösungen anbietet, ist der Herbsttermin dagegen eine Herausforderung, da parallel die InterBlech in Hannover laufe. Laut Sprecherin Astrid Vosberg sei ein Verzicht auf die Bauma aber keine Option: „Hier treffen wir die meisten Kunden.“



Rüdiger Kaub, Vorstandschef von Bauer Baumaschinen, sagt: „Für uns ist diese Messe extrem wichtig.“ Hier könne man seine Technologie vorstellen. Das Unternehmen hat auf dem Freigelände eine „Bauer City“ bauen lassen. „Ein Investment in Millionenhöhe“, so Kaub. Und selbst das nimmt sich noch bescheiden aus, vergleicht man es mit dem Baumaschinen-Riesen Liebherr, der die Fläche eines ganzen Häuserblocks belegt. In der Bauer City wurden mit Pavillons rund um ein mehrstöckiges Gebäude Treffpunkte geschaffen, die ein Grundbedürfnis der Besucher erfüllen: „Sie wollen sehen, mit wem sie ein Geschäft machen.“ Und sie wollen es anfassen. Großgeräte müsse man „in Stahl und Eisen sehen“.

München: Auf der Bauma sind Großgeräte „in Stahl und Eisen“ zu sehen

Turmhohe Pfahlbohrmaschinen und Kastenbohrköpfe, in denen ein Mann Platz hätte: Ein wenig sieht das Spektakel rund um die Messehallen in Riem wie ein Riesenspielplatz für Erwachsene aus. Doch es geht ums Geschäft – und um die Sicherheit abertausender Arbeitsplätze.

Mit gut 3100 Ausstellern kommen heuer 20 Prozent weniger Firmen zur Bauma als im Rekordjahr 2019. Auch bei den Besucherzahlen dürfte die Messe nicht an 2019 (620 000) heranreichen. Dennoch sind die Erwartungen groß: Die Bauma ist mit 1,55 Milliarden Euro Umsatz (2019) ein Zugpferd für den Standort München. Die Stadt ist Hauptprofiteur: Im Schnitt gibt ein Messegast 590 Euro aus, insbesondere in Hotels und Gaststätten. Auch der Einzelhandel hofft auf Profit. „Die Bauma spielt zwar nicht in der Liga des Oktoberfests, aber sie ist trotzdem super“, sagt Bernd Ohlmann, Geschäftsführer des Handelsverbands Bayern. Und auch fürs Taxigewerbe ist sie „ein Großereignis“, sagt Jörg Wohlfahrt, Vorstand bei Taxi-München. Die Messe bringe eine „Auslastung rund um die Uhr“.

