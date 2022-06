Baustopp beim Elementum - Ex-Kanzler aus Österreich steigt in Milliarden-Projekt am Bahnhof ein

Abrissarbeiten ruhen derzeit

+ © Achim Frank Schmidt Abriss abgebrochen: Derzeit ruhen die Arbeiten am Elementum. © Achim Frank Schmidt

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Nadja Hoffmann schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Es ist eines der spannendsten Bauprojekte in der Stadt: das Elementum, das ab 2025 das Bahnhofsviertel aufwerten soll. Jetzt wurden allerdings die Abriss-Arbeiten eingestellt: Baustopp! Ein Schritt, der mit dem Besitzer-Wechsel in Zusammenhang steht. Das Elementum gehört jetzt unter anderem einstigen Spitzenpolitikern aus Österreich.

Die Nachricht hat schon im vergangenen November die Runde in der Immobilienbranche gemacht, im Februar folgte der Vertragsabschluss: Seitdem gehört das ehemalige Postbankgebäude am Münchner Hauptbahnhof nicht mehr der Schweizer Bank Credit Suisse, sondern den beiden Familienunternehmen SN Holding und Imfarr. Ein Joint-Venture, hinter dem große Namen stehen. Denn: Der Geschäftsführer der Imfarr Beteiligungs GMBH ist mit Josef Ostermayer der ehemalige österreichische Kulturminister und Vertrauter des einstigen Kanzlers Werner Faymann (beide SPÖ). Einer der Imfarr-Gesellschafter ist Matthias Euler-Rolle, der sowie Ostermayers früherer Sprecher und bis 2016 Regierungssprecher von Faymann war. Euler-Rolle und Faymann betreiben zusammen die „4 Pro“ Projektmanagementgesellschaft. Und diese hält, wie die österreichische Nachrichtenplattform News.at berichtet, 6,07 Prozent an der Imfarr.

+ Das war bislang geplant: ein modernes Gebäude samt grünen, öffentlichen Innenhof. © Herzog & de Meuron

Größtes Projekt der Wiener Immobilienentwickler in München war 2021 der Kauf der Highlight Tower in Schwabing. Nun wollen sie mit den Schweizer Partnern am Bahnhof neue Maßstäbe setzen. „Imfarr und SN Holding planen auf dem Areal ein Investment von über 1 Milliarde Euro“, heißt es in einer Pressemitteilung zur Zukunft des Elementums.



Intensive Gespräche mit potenziellen Mietern

Dass auf der Baustelle an der Ecke Paul-Heyse- und Bayertraße derzeit die Arbeiten ruhen, kommt laut Euler-Rolle nicht überraschend. „Der vorläufige Baustopp wurde bereits im letzten Jahr vom Vorbesitzer veranlasst, wir gehen davon aus, dass wir bereits im Sommer die Abrissarbeiten fortsetzen können“, erklärt er auf Anfrage. Derzeit würden intensive und konkrete Gespräche geführt – und zwar mit potenziellen Mietern des Elementums. Wie es dem Vernehmen nach aus der Baubranche heißt, soll das Weltunternehmen Apple zwischenzeitlich als Hauptmieter der Immobilie im Gespräch gewesen sein. Eine Anfrage dazu ließ Apple unbeantwortet.

Fertigstellung weiter bis 2025 geplant

Klar ist: Die Wünsche der künftigen Mieter gehen in die finalen Planungen ein, die die neuen Elementum-Besitzer mit den Architekten umsetzen wollen. Geplant wird die Immobilie von dem renommierten Schweizer Büro Herzog & De Meuron, das unter anderem die Elbphilharmonie, die Allianz Arena und das Olympiastadion in Peking geschaffen hat. Ihre Version für das Bahnhofsviertel in München: Ein edles Quartier, bei dem auf 60 000 Quadratmetern Platz für moderne Büros, Gastronomie und Einzelhandel. Ziel aller Anstrengungen sind laut Euler-Rolle „rasche Fortschritte“ bei weiteren Bau. Geplant war die Fertigstellung des Elementums bis Ende 2025. Daran hat sich laut Euler-Rolle grundsätzlich nichts geändert. „Über allem steht unser Ansinnen das Projekt Elementum zeitgerecht so fertigzustellen, dass sowohl die Stadt München, als auch die unmittelbare Nachbarschaft und natürlich auch zukünftige MieterInnen zufrieden sind.“