Bayerischer Humor-Gipfel

Von: Maria Zsolnay

Sie gilt es feinsinnig zu unterhalten: die 500 handverlesenen Gäste im Augustiner-Saal. © Heinz Weißfuß

Gott ist ein Bayer. Daran gibt es an diesem weiß-blauen Samstagvormittag im Augustiner-Biergarten keinen Zweifel. So traditionell schön sind die Dirndl, so perfekt abgegriffen die Lederhosen, so einflussreich ihre Träger. Man könnte fast meinen, hier, unter den ausladenden Kastanien und später unter der urigen Holzdecke im Festsaal, wird ein Werbefilm fürs bayerische Bier gedreht.

Doch das Bier, das hier ausgeschenkt wird, macht grundsätzlich keine Werbung und die, die da sind, brauchen keine. Denn die sind schon was. Ein Ministerpräsident, Ex-Ministerpräsidenten, Minister, Wiesn-Wirte, Statthalter großer Automarken, Unternehmer, Anwälte, Ärzte.

Sie alle sind eingeladen zum „Symposium Bavaricum“. Zu einer Veranstaltung, in der es im sonst so bedeutsamen München um – genau – nix geht. Also um nix Entscheidendes, aber um etwas, was alle haben wollen: Humor! Mit möglichst unterhaltsamen, hinter- und feinsinnigen Reden müssen die gut 500 Gäste unterhalten werden. Reden darf, wer vom Gastgeber-Trio, Dr. Wolfgang und Sohn Dominik Pförringer und Nicole Inselkammer, als würdig empfunden wird.

Trotz aller bayerischen Leichtigkeit kommt es einem gesellschaftlichen Ritterschlag gleich, wenn man beim Symposium eine Rede halten darf. Und eigentlich darf man es auch nur einmal, außer man heißt Markus Söder und steht mitten im Wahlkampf. „Es ist schon nicht ganz ohne, da oben auf der Bühne zu stehen und zu reden. Denn die Leute, die hier sind, sind Multiplikatoren, das heißt, es spricht sich sofort rum, wenn man schlecht war, oder auch, wenn man gut war“, sagt Marianne Wille, die selbst über ein wunderbar komisches Talent verfügt.

So was unkonventionell Schönes will sich niemand entgehen lassen, die Einladungen sind begehrt und praktisch keiner sagt ab. Auch Dr. Edmund Stoiber nicht, der diese „große bayerische Veranstaltung, bei der einem das Herz aufgeht“, liebt. Er trifft auf Kollege Günther Beckstein, Georg von Waldenfels und Kurt Faltlhauser. Und auch die Amtierenden sind da, mit Justizminister Georg Eisenreich, der fleißig an seiner Kabarett-Karriere bastelt.

Und auch die Roten dürfen rein – Oberbürgermeister Dieter Reiter gönnt Söder seinen Rede-Erfolg. „Er kann schon lustig und sehr unterhaltsam sein, je nach politischer Tageslage allerdings.“ Was dem Ministerpräsidenten die Laune verhagelt? Die von der AfD: „Wenn Menschen immer nur Wut haben und keinen Humor, solchen Menschen traue ich generell nicht.“

Mittendrin in der bayerischen Glückseligkeit sitzt Timothy Liston und isst Weißwürst mit süßem Senf. Der amerikanische Generalkonsul liebt Bayern – und wenn er ganz genau die Ohren spitzt, versteht er sogar das meiste. „Ich habe Germanistik studiert und meine Frau ist in Zorneding aufgewachsen.“ Auch Ex-TV-Ärztin Dr. Antje-Katrin Kühnemann, in der Nähe vom Tegernsee ansässig, kennt die Feinheiten der bayerischen Sprache. Trotz ihrer erneut angeschlagenen Gesundheit ist sie dabei. „Ich habe erst kürzlich eine neue rechte Hüfte bekommen“, erzählt sie und stützt sich auf Krücken. „Im Juni war ich in Reha und jetzt bin ich wieder da.“ Sich gehen lassen oder gar jammern? Nein, auf keinen Fall. Sie passe auf sich auf, „denn ich will ja meinen Mann wiedersehen“, scherzt sie und deutet gen Himmel.

Lieber beim Symposium als zu Hause ist an diesem Samstag auch Unternehmerin Evi Brandl (Vinzenzmurr), die Geburtstag hat – aber die Zahl lieber verschweigt. Kein Geheimnis macht Carolin Reiber aus ihrer neuen Begleitung. Es ist der fesche Bürgermeister von Pegnitz, Wolfgang Nierhoff, seit drei Jahren dort im Rathaus, der kürzlich in seiner fränkischen Heimat keinen Humor-, sondern einen Bratwurst-Gipfel abhielt. Im Ernst!

Humor, Witz, Hintersinn – weil das nie aus der Mode kommt, hat Dominik Pförringer bereits dafür gesorgt, dass das „Symposium Bavaricum“ weitergeht. Am Samstag hat er die nächste Generation vorgestellt – seine gerade mal elf Wochen alte Tochter Valentina. Geheiratet hat er bereits im Herbst, still und heimlich. Ohne Witz.

Die Festreden hatten es heuer in sich

Wenn Gott ein Bayer ist, was ist dann Markus Söder? Bescheidenheit war noch nie seine größte Zierde – doch genau dieser Mangel verhilft ihm in seiner Rede zum größten Applaus. Söder spielt mit seinen bekannten Charakterschwächen – seiner Eitelkeit, seinem Ehrgeiz und eben der mangelnden Bescheidenheit, schlachtet alles genüsslich aus, ganz nach dem Motto: Jeder weiß, dass ich so bin und ich find’s gut so. „Ich bin nur Amateur-Komiker.“



Statt Bierzelt-Wahlkampfsprüchen und Ampel-Bashing schwärmt er von den G7-Gipfel-Bildern, die die Welt glauben ließen, Deutschland bestehe eigentlich nur aus Bayern, aus Laptop und Lederhosen. Und Söder mittendrin: „Die Amerikaner können Ministerpräsident nicht aussprechen, die sagen immer gleich Mister Präsident.“ Das kommt gut an, der Saal bebt. Man glaubt Söder sofort, wenn er sagt: „Ich schreibe alle meine Reden selbst.“



Viel braucht er dazu auch nicht, unserer Kolumnistin zeigt er sein Manuskript – in blauer Mappe mit goldenem bayerischem Wappen drauf: Die Notizen gleichen einer höchst komplizierten chemischen Formel, nur Stichworte, Pfeile und Kreise. „Aber ich kenn mich aus.“



Nach Söders genüsslichem Bad in der bayerischen Seele hat man’s als Redner schwer, noch dazu, wenn man aus dem Norden kommt. Aus Münchner Merkur- und tz-Verleger Dr. Dirk Ippen wird auch nach Jahrzehnten unter weiß-blauem Himmel kein Bayer, doch umso besser kann er mit Distanz die Eigen- und Feinheiten der bairischen Sprache sezieren. Er zitiert kundig Thomas Mann („er hat Bayern nie verstanden“) und Johann Peter Hebel – aber auch Lothar Matthäus auf dem Fußballplatz.



Rustikaler liebt es schließlich Sebastian Richter, hauptberuflich Filmemacher und privat Bayer mit großer Leidenschaft. Ein wenig derb poltert er durch bayerische Klischees, macht Witze über Frauen und Kühe (kommt nicht gut an) um schließlich Strizzi, Stenz, Springinkerl und Schnallentreiber nach seinem Gusto zu definieren.



Doch auch das ist Bayern: leben und leben lassen. Oder wie es Helmut Schleich als brillanter Schluss-Redner zusammenfasst: „Ja mei.“



Ihm kann keiner das Kabarett-Wasser reichen. „Ja mei ist eine ganze bayerische Philosophie, es ist das bayerische Feng Shui. Ein Ausdruck tiefer bayerischer Gelassenheit.“ Gelassen bleibt bei seiner Rede keiner: „Das Beste, was ich seit Langem gehört habe“, schwärmt Ex-Mercedes-Statthalter Karl Dersch.



Großartig: Schleichs Definition des Bio-Gas-Fernsehers: „Den Strom, den er benötigt, bezieht er aus der Scheiße, die gesendet wird.“ Und Söder, der schon längst beim nächsten Termin ist, bekommt noch eines mit: „Markus Söder kann auch grün, er hat im Garten der Staatskanzlei schon Bäume umarmt. So hat’s beim König Ludwig damals auch angefangen.“