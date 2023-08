Verwunderung über Autobahn-Schild auf dem Weg nach München: „Bayerisches Hightech-und-Lederhosn-Zeichen“

Von: Lukas Schierlinger

Auf der Reise über die A9 nach München wundert sich ein Autofahrer über ein seltsames Verkehrszeichen. Im Netz erhält er rasch Aufklärung.

München – Nanu, was ist denn das? Es war eine Entdeckung am Rande der Fahrbahn, die einen Nutzer des Social-Media-Netzwerks Reddit verwundert zurückließ. Gerade auf dem Weg nach München fiel ihm auf der A9 ein seltsames Schild auf. Gleich mehrfach.

A9 Richtung München: Autofahrer entdeckt Schild, das ihm komisch vorkommt

In seiner Neugier wandte er sich samt Foto-Beweis an die Reddit-Community: „Was ist das für ein Verkehrszeichen?“ Zu erkennen ist ein schwer definierbares Symbol, das Schild ist in Schwarz und Weiß gehalten. Glücklicherweise muss der verwirrte Autofahrer nicht lange warten, um erste Hinweise zu erhalten.

Das Schild, das auf der A9 zwischen Nürnberg und München zu sehen ist. © Imago/Rolf Poss/Screenshot Reddit

„Das ist für autonom fahrende Autos. Die Kameras orientieren sich an den Schildern“, wirft ein Reddit-User ein. Ein anderer formuliert es noch informativer: „Das gehört zum ‚Digitalen Testfeld Autobahn‘, das vom damaligen Bundesministerium im Rahmen der Innovationsförderung auf der A9 in Bayern als technologieoffenes Angebot für Industrie und Forschung eingerichtet wurde.“ Etwas spitzfindiger die Einordnung eines weiteren Mitlesers: „Das ist das bayerische Hightech-und-Lederhosn-Zeichen.“

Teststrecke für autonom fahrende Autos: Schilder als Orientierungshilfe

Eine kurze Recherche fördert zutage, dass die A9 zwischen München und Nürnberg in der Tat seit mehreren Jahren als Teststrecke für Innovationen rund um automatisiertes Fahren ausgewiesen ist. Dabei dienen auch Sensoren in Leitplanken und Pfosten als Unterstützung der Fahrzeuge. Nach Erfassung der Verkehrszeichen sollen die autonom gesteuerten Autos ihre Position zentimetergenau bestimmen können. Für „normale“ Fahrzeuge haben die Schilder keine Bedeutung.

Auch der Reddit-Nutzer, der das Foto hochgeladen hatte, zeigt sich für die rasche Auflösung der Verwirrung erkenntlich. „Vielen Dank für die Antwort. Faszinierend“, schreibt er in Bezug auf die zahlreichen Hinweise.