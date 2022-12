Blitzeis-Gefahr in München! DWD mit Unwetter-Warnung – Schäden an Stromleitungen möglich

Von: Tanja Kipke

In Bayern wird es frostig. Der DWD hat daher eine Unwetterwarnung herausgegeben, gefrierender Regen bringt massive Einschränkungen mit sich. Auch Stromausfälle sind möglich.

München – Der Winter hält weiter in Bayern Einzug. Am Wochenende freuten sich Wintersportfans über eine Menge Schnee, sogar in München blieb eine dünne Schicht liegen. Die Temperaturen haben sich ebenfalls der Jahreszeit angepasst und bereits seit einigen Tagen warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Bayern mit einer amtlichen Warnung vor Frost. Im Osten Bayerns gilt sogar Stufe 2, „strenger Frost“ tritt hier auf, bei Temperaturen zwischen -9 und -11 Grad. Jetzt hat der DWD sogar eine Vorabinformation Unwetter herausgegeben.

Wetter in Bayern: DWD warnt vor Glatteis – „Es kann zu Schäden an Stromleitungen kommen“

Von Mittwochnacht (14. Dezember), 0 Uhr, bis Donnerstag, 9 Uhr, warnt der DWD im Süden Bayerns vor Glatteis. Betroffen sind die Landkreise an der Grenze zu Österreich, sowie das Alpenvorland bis hoch nach München. Der Grund: „In der Nacht zum Mittwoch ziehen aus Südwesten Niederschläge auf, die zunächst zum Teil noch als Schnee fallen, rasch aber in gefrierenden Regen übergehen.“ Es müsse daher verbreitet mit Glatteis gerechnet werden. „Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der gefrierende Regen teils über viele Stunden hinweg anhält“, heißt es in der Warnung weiter.

„In der Folge sind massive Einschränkungen im Straßen- und Schienenverkehr zu erwarten. Zudem kann es zu Schäden an der Infrastruktur, wie zum Beispiel an Strommasten und -leitungen, kommen.“ Stromausfälle wären dann die Folge. In Wäldern besteht zudem die Gefahr von Eisbruch. Äste können dadurch herunterkrachen, Spaziergänger sollten daher äußerst vorsichtig sein.

Weiße Weihnachten? Wetter-Experte sieht „berühmt-berüchtigtes Tauwetter“ kommen

Meteorologe Dominik Jung von wetter.net spricht in seiner jüngsten Vorhersage von „Eisregen und Schnee“. Auf der Zugspitze soll es -21,8 Grad geben. In seiner Prognose blickt Jung auch auf die Wetterlage nach dem 4. Advent. In der Weihnachtswoche soll es offenbar wieder deutlich wärmer werden. „Das berühmt-berüchtigte Weihnachtstauwetter kommt“, so Jung. Die kalten Luftmassen werden aus Deutschland verdrängt, aktuell sieht es nicht nach weißen Weihnachten aus.

Die Wetterkarte für Heiligabend lässt aber noch einen kleinen Funken Hoffnung zu. Derzeit sieht es danach aus, dass zum Weihnachtsfest nochmals kalte Luftmassen vom Osten nach Bayern kommen. Es könnte also zumindest im östlichen Bayern schneien. (tkip)

