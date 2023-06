„Da kommt gewaltig was auf uns zu“: Faszinierend, wie München im Jahr 2040 aussehen wird

Markus Söder wird auch im Jahr 2040 noch Bayerns Ministerpräsident sein, prognostiziert tz.de-Kolumnist Flaucherfranzl. © imago/Zuma Wire/Future Image

Die Landeshauptstadt München im Jahr 2040 wird kaum einer wiedererkennen. tz.de-Kolumnist Flaucherfranzl wagt den Blick in die spannende Zukunft.

München, 30. Mai 2040: Um 9.30 Uhr werden 46 Grad an der Säbener Straße gemessen – kein ungewöhnlicher Wert für diese Jahreszeit. Mit hochrotem Kopf steigt Uli Hoeneß aus der Taxidrohne. Nicht die Hitze macht dem inzwischen 88-Jährigen zu schaffen, der FC-Bayern-Patron ist stinksauer: „Es ist eine absolute Sauerei, was der Lahm da als Präsident veranstaltet hat. Ich komme zurück! Das können Sie in Ihrem Käseblatt gleich vermelden“, schleudert Hoeneß einem Presseroboter entgegen. Als neuen FC-Bayern-Trainer will er Jupp Heynckes (95) installieren. Die vierte Amtszeit von Julian Nagelsmann (51) bezeichnet Hoeneß als „Schande für den gesamten Verein“.

München im Jahr 2040: Leben der Menschen spielt sich in geschlossenen Räumen ab

Apropos Hoeneß: Der Tegernsee ist ausgetrocknet. Wetter-Experte Jörg Kachelmann hatte das schon 2023 (das Jahr des letzten Schneefalls) prognostiziert: „Da kommt gewaltig was auf uns zu“. Auch die Isar führt schon lange kein Wasser mehr. Seit Jahren fluten die Münchner Brauereien sie mit überschüssigem Bier. Menschen, die darin baden, sieht man kaum noch.

Das Leben der Münchner spielt sich in geschlossenen Räumen ab. Erstens ist es draußen viel zu heiß und zweitens gibt es keine Büros mehr, in denen ihre Dienste gefragt wären. Ministerpräsident Markus Söder (73) lässt den völlig apathischen Bewohnern des Freistaats jetzt mehrmals die Woche Brotzeitkörbe vorbeifliegen. Immer wieder waren Menschen auf dem wohnungseigenen Sofa qualvoll verhungert, die Virtual-Reality-Brille noch auf der Nase.

Markus Söder lebt mittlerweile in einem klimatisierten Märchenschloss auf dem Nockherberg

Über 100 Bären aus dem Trentino haben den Freiraum genutzt und sich im Herzen der Landeshauptstadt angesiedelt. Nicht die Hitze macht ihrem Anführer zu schaffen, er ist stinksauer: „Es ist eine absolute Sauerei, was der Söder da als Präsident veranstaltet hat. Wir wandern zurück! Das können Sie in Ihrem Käseblatt gleich vermelden“, schleudert er einem Presseroboter entgegen. Zuletzt seien die Bären immer wieder unvermittelt von Staatsjäger Hubert Aiwanger beschossen worden. Der Oberbär bezeichnet den 69-Jährigen als „Schande für den gesamten Freistaat“. Nach einem genüsslichen Bad in der bierschäumenden Isar sind die Tiere auch heute nicht mehr reisefähig. Ihren nachmittäglichen Rausch schlafen sie im Kastanienschatten der verwaisten Biergärten aus.

Ministerpräsident Söder – er lebt inzwischen in einem klimatisierten Märchenschloss auf dem Nockherberg – fliegt gerade zu einer Besprechung mit seiner Tochter Gloria-Sophie (40, Digitalministerin), als die Szenerie im Glockenbachviertel seine Aufmerksamkeit erregt. Vor einem eingestürzten Yoga-Studio parkt eine Kolonie verrosteter Lastenräder, im Hintergrund nimmt Söder das Schaufenster eines längst insolventen Bowlverkäufers wahr. „Ich wusste, dass dieser Lebensstil nicht nachhaltig ist“, sagt der Ministerpräsident und beißt genüsslich in eine Bratwurst aus dem Hause Hoeneß.

Klima-Aktivistin über Perspektive für München: „Wofür bin ich 17 Jahre auf der Pritsche gelegen?“

Die Grünen sind unterdessen erneut mit ihrem Plan für ein veganes Oktoberfest gescheitert. Längst finden die Feierlichkeiten aus Temperaturgründen im Dezember – manchmal fällt das Thermometer dann sogar unter die 30-Grad-Marke – statt. Das Olympia-Eissportzentrum hat die Theresienwiese als Location ersetzt.

Um 19.30 Uhr werden an der JVA Stadelheim angenehme 39 Grad gemessen. Die Gefängnistore öffnen sich, heute ereignet sich Historisches. Das letzte überlebende Mitglied der „Letzten Generation“ wird nach langem Kampf aus der Haft entlassen. Gerade ist die Aktivistin dabei, ihre Füße an den heißen Teer zu gewöhnen, als Söder in seiner Privatdrohne vorbeisegelt. „Wofür bin ich eigentlich 17 Jahre auf der Pritsche gelegen?“, fragt die Münchnerin – und geht zurück ins Gefängnis. Hoffnungsvoller klingt da schon Verkehrsminister Andreas Scheuer, der mit 64 Jahren ein wundersames Comeback gefeiert hat: „Die Zweite Stammstrecke wird noch in diesem Jahrhundert fertig, da bin ich mir sicher.“

Selbst für tz.de-Kolumnist Flaucherfranzl ist das Leben im Jahr 2040 nicht mehr das selbe. Eingedenk der klimatischen Veränderungen tritt er mittlerweile als „Saharaseppl“ auf.

