Bayerin geehrt: Seit 25 Jahren ist sie auf der Auer Dult

Von: Leoni Billina

Für 25 Jahre auf der Auer Dult wurde Katharina Palumbo geehrt. © Markus Götzfried

Seit 25 Jahren ist Katharina Palumbo mit ihrem Stand auf der Auer Dult. Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner hat sie gestern mit einer Urkunde ausgezeichnet.

München - Für Katharina Palumbo (67) war gestern ein ganz besonderer Tag: Denn die Auer-Dult-Beschickerin hat Jubiläum gefeiert. Zu ihrem 25. Jahrestag hat ihr Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner eine Ehrenurkunde und ein großes Lebkuchenherz überreicht, so ist es Tradition. Tischdecken, handgewebte Stoffe, Schürzen und Taschen gehören zum Sortiment ihres Standls. Einer ihrer Verkaufsschlager: Einkaufsbeutel aus verschiedenen Stoffen und mit vielfältigen Motiven, die sie selbst näht.

Ein Vierteljahrhundert ist es her, dass sie den Stand übernommen hat. Bereits davor hatte sie einer Bekannten immer mal wieder an deren Stand ausgeholfen, da hatte sie bereits das Dult-Fieber gepackt. Als diese in Ruhestand gingen, hat Katharina Palumbo übernommen.

Vieles hat sich in den letzten 25 Jahren auf der Auer Dult verändert.

Natürlich hat sich seit ihrer Anfangszeit auch einiges verändert. „Das Angebot ist heutzutage ein anderes als damals noch“, sagt die Bayerin. Es gäbe viel mehr Schmuck und mehr Essensstände auf dem Mariahilfplatz. Eine ganz bestimmte Sache geht der Dult-Kennerin im Vergleich zu früher besonders ab: „Was ich wirklich vermisse, sind die Drehorgelspieler.“ Zwei hatte es früher mal gegeben, einer mit einem festen Platz und einer sei umhergezogen. „Oft hat er genau vor meinem Stand gespielt, das war toll und hat eine ganz besondere Atmosphäre geschaffen“, erzählt sie. Doch auch ohne Drehorgelspieler: Katharina Palumbo ist immer gern auf der Auer Dult, vor allem ihre vielen Stammkunden machen die Zeit besonders.

Wenn keine Dult ist, dann ist die 67-Jährige voll im Familienleben in Nürnberg eingespannt. Sie hat zwei Töchter und passt oft auf deren Kinder auf. „Langweilig ist mir wirklich nie, auch wenn keine Dult ist“, sagt Katharina Palumbo und lacht. Nicht mehr auf der Dult zu stehen, ist für sie keine Option. „Solange ich gesund bin und es mir Spaß macht, bleibe ich hier.“

Für dieses Jahr ist auf dem Mariahilfplatz erst mal Endspurt angesagt: Am Sonntag, 22. Oktober, ist der letzte Dult-Tag. Wer noch einmal bummeln, stöbern und schlemmen möchte, kann das am Samstag und Sonntag von 10 bis 19 Uhr tun. Die nächste Dult startet wieder am 27. April.