Wetterlage in der Region mit ersten Folgen für die Natur - Experte erklärt, was in den nächsten Monaten droht

Von: Lucas Sauter-Orengo

Die Wetterlage in München und der Region ist wie festgefahren. Trockenheit macht sich breit. Bereits jetzt leidet die Natur – und große Besserung ist nicht in Sicht.

München – Gelbe Grünflächen, staubige Wege und Felder – man braucht kein Experte sein, um zu merken, dass die Region auf ein Wetter-Problem zusteuert. Seit Wochen hat es in München und Umgebung nicht mehr richtig geregnet. Stattdessen: Strahlender Sonnenschein, staubtrockene Luft und leichter Wind – der perfekte Cocktail für sich schnell ausbreitende, flächendeckende Trockenheit. Gefühlt monatelang hatte es im Frühjahr noch geschüttet, jetzt also das glatte Gegenteil. Gernot Schütz, Diplom-Meteorologe von wetter.com erklärt auf Nachfrage von IPPEN.MEDIA, wie angespannt die Lage tatsächlich ist, und ob es Aussicht auf Besserung gibt.

Die anhaltende Trockenheit in der Region hat erste Folgen für die Natur. © IMAGO / localpic, IMAGO / blickwinkel

Festgefahrenes Wetter in der Region – Experte erklärt, wie die Lage wirklich ist

„Die obersten Bodenschichten sind bereits ausgetrocknet, Grünflächen werden gelb. Die Trockenheit ist also schon sichtbar“, so Schütz. Und weiter: „Der Graslandfeuerindex liegt bei vier auf der fünfteiligen Skala. Er ist also hoch. Das heißt, es besteht große Gefahr, dass Grasflächen anfangen zu brennen. Die Waldbrandgefahr ist mäßig (Stufe 3 von 5). Durch den vielen Regen im April bis Mitte Mai haben Bäume (die tiefere Wurzeln haben) aktuell noch kein sehr großes Trockenheitsproblem.“

Der Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung zeigt: Besonders die oberen Bodenschichten leiden unter großer Trockenheit. © Screenshot: Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung

Und dennoch: Schon jetzt fliegen immer wieder Überwachungsmaschinen über der Region, um aufkommende Brände umgehend zu identifizieren. Der Trockenstress für die Natur macht sich auch in entsprechenden Karten bemerkbar. Das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung führt in seinem „Dürre-Monitor“ vor, wie es um die Böden bestellt ist. Auffällig: Tiefere Schichten scheinen noch gut versorgt zu sein, während die für kleinere Pflanzen so wichtigen ersten 25 Zentimeter Bodenschicht bereits unter akuter Dürre leiden.

Trockenheit und bittere Prognose - Experte erklärt, wie der Sommer wohl wird

Für Natur und Landwirtschaft ein Segen wären jetzt kräftige Niederschläge. Ein Blick in die Prognosen zeigt jedoch, so Schütz, dass die Situation droht, sich zuzuspitzen. „Vielleicht im Laufe der nächsten Woche ab Dienstag oder Mittwoch. Das ist aber noch fraglich und wahrscheinlich werden das Schauer oder Gewitter sein. Möglicherweise bekommen nicht alle Stadtteile etwas davon ab.“ Der Klimawandel zeigt dieser Tage wieder sein bisher typischstes Gesicht: Wetterlagen bleiben länger und stabiler an Ort und Stelle. So sorgt aktuell ein stabiles Hoch über Deutschland für einen schier nie enden wollenden blauen Himmel. Die große Frage dabei: Wie lange bleibt die Wetterlage diesmal? Experte Schütz kennt Langfristmodelle – und hat ein ernüchterndes Fazit.

„Die Langfristmodelle gehen von einem überdurchschnittlich warmen und trockenen Sommer aus. Es könnte also sein, dass sich die Probleme, die wir aus den vergangenen Sommern kennen, in diesem Jahr wiederholen und sich vielleicht sogar verschärfen“, so der Experte. Und weiter: „Kurzfristige und eng begrenzte Starkniederschläge in Form von Schauern und Gewittern (vielleicht auch Hagel) bringen in der Fläche keine Entspannung, da zu viel Wasser in kurzer Zeit herunterkommt und die Böden dieses Wasser nur zu einem sehr geringen Teil aufnehmen können.“