Trotz Hauptschulabschluss: Bundeswehr-Soldatin legt steile Karriere hin –„Wurde in der Schule gemobbt“

Von: Lia Stoike

Bundeswehr-Soldatin Manuela (40) hat trotz Hauptschulabschluss eine steile Karriere hingelegt. Eine schicksalhafte Begegnung war dafür ausschlaggebend. © Screenshot/Bayerischer Rundfunk (Video vom 06.04.23: „Was verdient eine Fahrlehrerin bei der Bundeswehr?“ aus der Reihe „Lohnt sich das?“)

Als 18-Jährige hätte sie von ihrem heutigen Gehalt nicht mal geträumt: Die Bundeswehr-Soldatin Manuela (40) hat trotz Hauptschulabschluss Karriere gemacht.

München - Mehr als 23.000 Soldatinnen leisten deutschlandweit bei der Bundeswehr ihren Dienst. Eine von ihnen ist Manuela: Der Bayerische Rundfunk (BR) setzte die 40-Jährige kürzlich im Format „Lohnt sich das?“ ins Video-Porträt. Ein ungewöhnlicher Lebenslauf führte sie zur Bundeswehr. Heute bringt sie Anwärtern in der Fürst-Wrede-Kaserne München das Lkw-Fahren bei. Ein Job mit einem Verdienst, den sie sich vor Jahren nie hätte erträumen können.



Trotz Hauptschulabschluss hohes Gehalt: Bundeswehrsoldatin bringt anderen das Fahren bei

Es ist früh am Morgen, die Sonne ist noch nicht aufgegangen. „Guten Morgen, zwoter Zug“, ruft Manuela in der BR-Doku einer Gruppe Soldaten zu, die vor ihr strammstehen. „Guten Morgen, Frau Hauptfeldwebel“, schallt es zurück. Kurz darauf nimmt sie ihre Fahr-Anwärter mit in die Übungshalle. Die 40-Jährige ist Fahrlehrerin bei der Bundeswehr. Sie nimmt Soldaten, „Bundeswehr-Feuerwehrle“ und Zivilangestellte der Bundeswehr unter ihre Fittiche. Diese haben ihren CE-Führerschein, also einen Schein für schwere Lkws, bereits „im Zivilen“ gemacht und sollen nun die militärischen Richtlinien kennenlernen.

Soldatinnen in der Geschichte der Bundeswehr Nicht immer war es Frauen möglich, bei der Bundeswehr einen Karriereweg wie Manuela einzuschlagen. Noch 1955 war es Frauen verboten, Dienst an der Waffe zu leisten. Doch im Laufe der vergangenen Jahrzehnte hat sich viel getan: Seit 1975 können Frauen im Sanitätsdienst arbeiten. Wenige Jahre später durften Frauen alle Laufbahnen im Sanitäts- und Militärsmusikdienst einschlagen. 2001 wurden alle Laufbahnen für freiwillige Frauen geöffnet. Inzwischen leisten mehr als 23.000 Soldatinnen ihren Dienst bei der Bundeswehr.

Um ihre Anwärter zu testen, hat sie an einem LKW Fehler montiert, die es zu beheben gilt. Das hat einen Grund: Die Soldaten sollen auf mögliche Einsätze vorbereitet werden. „Es gibt Auslandseinsätze, da kann man nicht mal eben schnell den ADAC rufen.“ Teil sind unter anderem auch Grundfahraufgaben mit einem 18 Meter langen Lkw im Münchener Stadtgebiet. „Viele verkrampfen da natürlich. Ist ja klar, das erste Mal durch München.“ Doch ihr Leben sah nicht immer so aus.

Bundeswehr-Soldatin lernte vor Karriere Härte des Lebens kennen: „Wurde häufig gemobbt“

Aus einer Gastarbeiter-Familie stammend, hat Manuela schon früh die Härte des Lebens kennengelernt. „In der Hauptschule wurde ich aufgrund dessen auch häufig gemobbt.“ Die Bundeswehr-Fahrlehrerin hatte immer das Gefühl: „Du bist nicht genug“, erzählt sie im BR-Interview. Aber sie hat sich durchgebissen. Nach einer Lehre als Frisörin wechselt sie häufig die Arbeit. „Ich habe mich jahrelang mit Jobs über Wasser gehalten.“ Auch arbeitete sie fünf Jahre an einer Tankstelle. Sie verdient nur 900 Euro, trotz Schichten.

Dann hat sie eine schicksalhafte Begegnung mit einem Wehrdienstberater, der häufig zum Tanken kam. „Er hat mein Leben verändert“, sagt Manuela. Er sprach sie an und fragte, ob sie Soldatin werden möchte. Gesagt, getan: Manuela schlägt nach ihrer Einbürgerung 2008 ebenjenen Karriereweg ein, allerdings nicht ohne Hürden. „Ich konnte das nicht so schnell lernen wie jemand, der Abitur hat.“

Heute zahlt sich die Mühe aus: Sie verdient ein Jahresbruttogehalt von fast 60.000 Euro. Als 18-Jährige hätte sich Manuela nie vorstellen können, einmal ein solches Gehalt zu verdienen. „Neben der Heirat mit meinem Mann war das die beste Entscheidung meines Lebens.“

