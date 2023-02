Turbulente Wetter-Lage: Heftige Schneefälle in Teilen Bayerns, in München bleibt‘s stürmisch

Der DWD hat seine Wetter-Warnungen für Bayern aktualisiert. In Teilen des Freistaats kommt es zu heftigen Schneefällen.

Update vom 2. Februar, 21.09 Uhr: Wegen Winterwetters fällt in Teilen Ostbayerns an diesem Freitag der Schulunterricht aus. Betroffen sind nach Angaben des bayerischen Kultusministeriums die niederbayerischen Landkreise Freyung-Grafenau und Regen. Dort meldet das Ministerium am Donnerstag einen vollständigen Unterrichtsausfall. In den Landkreisen Straubing-Bogen und Deggendorf sollte der Unterricht den Angaben zufolge in Gemeinden nördlich der Donau sowie in Deggendorf selbst ausfallen. Auch im oberpfälzer Landkreis Cham sollte die Schule ausfallen.

Verkehrschaos in Bayern aufgrund starken Schneefalls

Update vom 2. Februar, 13.18 Uhr: Während etwa im Landkreis Regen in kürzester Zeit große Schneemengen gefallen sind, bleibt die Landeshauptstadt München von Niederschlägen verschont. Bis 18 Uhr warnt der DWD jedoch amtlich: „Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 65 km/h anfangs aus westlicher, später aus nordwestlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 70 km/h gerechnet werden.“

Update vom 2. Februar, 9.04 Uhr: Das Wetter sorgt für Verkehrschaos in Bayern. Seit den frühen Morgenstunden komme es „unwetterbedingt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in ganz Niederbayern“, teilte die Polizei mit. Allein dort habe es bisher rund 100 polizeiliche Einsätze gegeben. „Es kam bereits witterungsbedingt zu zahlreichen Verkehrsunfällen und Verkehrsbeeinträchtigungen. Mehrere Fahrzeuge mussten bereits aus Straßengräben geborgen und Bäume von den Fahrbahnen entfernt werden“, heißt es. Schwerer verletzt wurde bislang niemand.

Update vom 2. Februar, 6.28 Uhr: Furios gerät der Start in den Donnerstag, wie auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) mittels Warnkarte signalisiert. In weiten Teilen Niederbayerns, etwa den Landkreisen Passau, Freyung-Grafenau und Deggendorf, sowie in Randgebieten der Oberpfalz gilt am Morgen „Alarmstufe Rot“. Eine amtliche Unwetterwarnung vor „starkem Schneefall“ wurde noch bis Freitagvormittag (10 Uhr) ausgegeben.

Wetter-Warnung am Morgen: „Alarmstufe Rot“ in Teilen Bayerns

Auf seiner Homepage gibt der DWD einen „Hinweis auf mögliche Gefahren“: „Straßen können stellenweise unpassierbar sein. Unter anderem können Bäume unter der Schneelast zusammenbrechen. Vermeiden Sie alle Autofahrten! Fahren Sie nur mit Winterausrüstung!“

Die restlichen Teile Bayerns sind auf der Warnkarte ebenfalls bunt eingefärbt. In der Landeshauptstadt München wird zur Stunde allerdings „nur“ vor Sturmböen gewarnt.

Update vom 1. Februar, 13.31 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst hat seine Warnung für München und die Region verstärkt. Ab sofort wird nicht nur vor starken Böen, sondern vor Sturmböen gewarnt, die bis zu 75 km/h erreichen können. Dazu kommen mögliche Gefahren: „ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände,“ so der DWD auf seiner Homepage. Betroffen ist nicht nur München, beinahe ganz Bayern liegt im Warngebiet, mit der Ausnahme der Mitte auf Höhe von Ingolstadt. Der DWD hat außerdem eine amtliche Unwetterwarnung vor starkem Schneefall herausgegeben - Alarmstufe Rot.

Warnung vor starkem Schneefall in Teilen Bayerns: „Vermeiden Sie alle Autofahrten“

Betroffen sind Kreis und Stadt Rosenheim, die Kreise Traunstein und Berchtesgadener Land sowie Schwandorf, Cham, Regen, Straubing-Bogen (und die Stadt Straubing), Deggendorf, Freyung-Grafenau und Kreis und Stadt Passau. Dazu heißt es: „Es tritt im Warnzeitraum oberhalb 1000 m starker Schneefall mit Mengen zwischen 40 cm und 70 cm auf. In Staulagen werden Mengen bis 100 cm erreicht. Verbreitet wird es glatt.“

Alarmstufe Rot in Bayern - der DWD warnt. © Screenshot DWD

Der DWD weist in diesem Zusammenhang auch auf mögliche Gefahren hin: „Straßen können stellenweise unpassierbar sein. Unter anderem können Bäume unter der Schneelast zusammenbrechen. Vermeiden Sie alle Autofahrten! Fahren Sie nur mit Winterausrüstung!“ Auch die Warnapp KATWARN löste nach der DWD-Meldung aus.

Erstmeldung vom 1. Februar

München - Es ist ein stürmischer Start in den Februar. Zum ersten des Monats weht in München ein starker Wind, der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt gar vor Böen mit bis zu 60 km/h. Der gesamte Alpenrand, vom Allgäu bis ins Berchtesgadener Land kriegt es hingegen noch stärker mit Wind zu tun: Hier treten starke Sturmböen mit bis zu 85 km/h auf, dazu warnt der DWD ab Mittwochabend, 18 Uhr, vor einem Unwetter mit möglichen Schneeverwehungen: „In Nordweststaulagen können vor allem am östlichen Alpenrand um 100 cm zusammenkommen. Mit kräftigem Nordwestwind kommt es zu starken Verwehungen,“ so der Deutsche Wetterdienst auf seiner Homepage.

Wetter: Sturm-Warnung für München und die Region - rollt dann die sibirische Kälte heran?

In München könnte kommende Woche eisig kalt werden. © IMAGO / Rolf Poss

Doch wie geht das Wetter in den kommenden Tagen weiter? Bis zum Wochenende bleibt es wohl erst einmal mild und windig, doch dann könnte der Winter einen neuen Anlauf wagen. Wie Dominik Jung, Wetter-Experte von wetter.net erklärt, ist die Lage noch „völlig offen“ was das Wetter in der kommenden Woche angeht. Und dennoch: Das US-Wettermodell sieht in seinen jüngsten Prognosen sibirische Kälte in Richtung Deutschland ziehen. Das Hoch, das die Kälte mit sich bringen würde, könnte dem Experten nach jedoch auch östlich an Deutschland vorbeiziehen. Wagt man einen Blick in weitere Wetter-Dienste, kann man sich ein Bild davon machen, welche Witterung sich breit machen würde, sollte die große Kälte tatsächlich kommen.

Wetter: Sibirische Kälte auf dem Weg nach Deutschland? Große Kälte könnte bald Einzug halten

Für München werden dann ab Mittwoch, den 8. Februar, Temperaturen von bis zu minus acht Grad gemessen, auch tagsüber würde es das Thermometer dann nicht über die null Grad schaffen. Das Hoch würde dann neben der Kälte auch erfreuliches mit sich bringen: Jede Menge Sonne. Bleibt also nur abzuwarten, was die Modelle in den kommenden Tagen aus dem Hut zaubern. Sicher ist bisher nur, dass auf München und die Region in den kommenden Tagen stürmische Tage warten.