Wetter-Wende in Bayern steht bevor: Erster Schnee droht laut Experte „schneller als gedacht“

Von: Tanja Kipke

Könnte es bereits im November den ersten Schnee in Bayern geben? Experten geben erste Prognose. © Katrin Requadt/dpa

Nachdem der Oktober viel zu warm für die Jahreszeit war, könnte der November den Winter schneller bringen als gedacht. Wettermodelle geben ein erstes „Schnee-Bild“ ab.

München – „Der November könnte schon ins Wintergeschehen eingreifen“, heißt es in einer Mitteilung von wetter.de. Fällt der erste Schnee in Bayern also schon in den nächsten Wochen? Laut Prognosen der Wettermodelle ist das durchaus möglich. Momentan sind die Temperaturen jedoch nach wie vor ein bis drei Grad zu warm, der Oktober könnte damit sogar der wärmste Oktober seit Beginn der Aufzeichnungen 1881 werden. Langzeitvorhersagen geben nun ein erstes „Schnee-Bild“ für den November ab.

Schnee in Bayern? Im zweiten Novemberhälfte könnte der Winter kommen

„Die Trends für den November zeigen uns derzeit noch ein uneinheitliches Bild“, erklärt Meteorologe Björn Alexander. „Einerseits gibt es bei den experimentellen Vorhersagen des Amerikanischen Wetterdienstes NOAA einen deutlichen Temperaturüberschuss, der für den Gesamtmonat aktuell bei 1 bis 3 Grad liegt.” Auf der anderen Seite würden andere Wettermodelle einen kontinuierlichen Abwärtstrend der Temperaturen berechnen, der weiße Winter könnte also „schneller als gedacht“ kommen.

Ein Wetterumschwung steht den Bayern schon in den nächsten Tagen bevor. Der Oktober mit seinen goldenen, warmen Tagen ist vorbei, der November schlägt mit einem Temperatursturz zu. „Demnach dürfte die extrem warme Luft, die uns jetzt aus dem Norden Afrikas erreicht, von westlichen bis nordwestlichen Winden abgelöst werden“, so Alexander. Nässe und Kälte stehen dann auf der Tagesordnung. Und der Schnee? „Vorerst einmal mischen sich nach jetzigem Stand nur in den höchsten Bergen mal Flocken unter.“

In der zweiten Novemberhälfte könnte es dann auch im Flachland in Bayern schneien. Vor allem in den Bergen scheint der Schnee ab Monatsmitte sicher. Der 42-Tage Wettertrend für Garmisch-Partenkirchen zeigt einen stetigen Abwärtstrend der Temperaturen und jede Menge Niederschlag ab dem 21. November. Aber auch im Flachland sind Flocken durchaus denkbar. Die Berechnungen kennen nämlich auch hier nur eine Richtung. „Demnach geht es steil abwärts.“ Zum Monatswechsel sei dann sogar Dauerfrost drin.

Wetter in Bayern: Vorhersage für die erste November-Woche

Wie wird das Wetter im Freistaat in den nächsten Tagen? In manchen Regionen müssen sich die Bayern auf einen Temperatursturz einstellen – und der hat es in sich. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) startet die Woche mit noch recht mildem Wetter, im Bayerwald seien sogar Temperaturen um die 23 Grad drin. Ansonsten Höchstwerte - je nach Sonne - zwischen 15 und 21 Grad. Bereits am Feiertags-Dienstag (1. November) soll es deutlich kühler werden. Maxima-Werte bei 13 und 19 Grad. Mittwoch und Donnerstag dann nur noch 10 und 16 Grad.

Wettervorhersage für Donnerstag (3. November) von wetter.com:

München: 14 Grad, bewölkt

Augsburg: 14 Grad, bewölkt

Würzburg: 15 Grad, sonnig und leicht bewölkt

Regensburg: 13 Grad, bewölkt

Ingolstadt: 12 Grad, bewölkt

Erlangen: 14 Grad, bewölkt

Bayreuth: 12 Grad, bewölkt

Zum Wochenende kühlt es dann noch weiter ab, am Alpenrand seien Sturmböen möglich. Bis die Temperaturen in Bayern die 0-Grad-Marke erreichen, wird es wohl noch mindestens zwei Wochen dauern.

