Wahl-Showdown in Bayern: Söder vor nächstem Rückschlag in München? Alle News hier im Ticker

Von: Lucas Sauter Orengo

Bayern wählt einen neuen Landtag. Doch wie entscheiden sich die Münchnerinnen und Münchner? Alle regionalen Ergebnisse und News lesen Sie hier live im Ticker.

Bis 18 Uhr kann in den Wahllokalen noch gewählt werden.

Landtagswahl überregional : Unser großes, redaktionsübergreifendes Team an Autoren, Datenjournalisten und Reportern berichtet live aus ganz Bayern zur Landtagswahl.

Am Montagmorgen nach der Wahl finden Sie darin die wichtigsten Themen zur Landtagswahl auf einem Blick.

Update 8. Oktober, 8.03 Uhr: In Bayern beginnt in diesen Minuten die Landtagswahl. Um 8.00 Uhr öffnen landesweit die Wahllokale. Etwa 9,4 Millionen Menschen sind bis 18.00 Uhr aufgerufen, einen neuen Landtag für die nächsten fünf Jahre zu wählen. Darunter sind rund 554.000 Bayerinnen und Bayern, die erstmals ihre Stimme abgeben dürfen. Jeder hat zwei Stimmen, Erststimme und Zweitstimme. Zur Ermittlung der Sitzverteilung im Landtag werden - anders als bei einer Bundestagswahl - alle Erst- und Zweitstimmen zusammengezählt und in Mandate umgerechnet.

Die Anzahl dieser „Gesamtstimmen“ entscheidet am Ende darüber, welche Partei künftig wie viele Abgeordnete hat. Insgesamt sind bei der Landtagswahl 91 Direkt- und 89 Listenmandate zu vergeben. Das Parlament kann aber am Ende auch mehr als 180 Mitglieder haben, durch sogenannte Überhang- und Ausgleichsmandate. CSU und Freie Wähler wollen ihre seit 2018 bestehende Koalition fortsetzen. Die Oppositionsparteien hoffen auf deutliche Zugewinne.

Söders CSU und die Freien Wähler regieren seit 2018

Ursprungsmeldung:

München - Als vor fünf Jahren das letzte Mal ein neuer Landtag in Bayern gewählt wurde, ahnte wohl kaum jemand, wie historisch die anstehende Legislatur sein würde: Pandemie, Krieg, Energiekrise, Inflation - die Krisen überschlugen sich. Markus Söder fuhr mit seiner CSU damals eines der schlechtesten Ergebnisse aller Zeiten ein, und stand vor der für seine Partei ungewohnten Frage, wer der Partner für eine notwendige Koalition sein sollte.

Anders als heute knallte man den Grünen die Türe noch nicht vor der Nase zu, lud gar zu Gesprächen ein. Letztendlich wurden jedoch die - im Gegensatz zu heute - weitaus unbekannteren Freien Wähler unter Hubert Aiwanger die Kraft an der Seite der CSU. Gemeinsam lenkte man, mal mehr, mal weniger harmonisch durch die turbulenten Zeiten im Freistaat.

Landtagswahl in München live: Alle regionalen Ergebnisse und News am Wahlabend

Am Sonntag (8. Oktober) werden die Karten dann wieder neu gemischt. Auch in der Landeshauptstadt München. 2018 gewannen hier die Grünen mit knapp 31 Prozent, dahinter folgten deutlich die CSU (24,8), SPD (12,8) und FDP (8,8). Kassiert Ministerpräsident Söder also heuer die nächste Niederlage in der Landeshauptstadt? Am diesjährigen Wahltag informieren wir Sie hier im Ticker über alle Ergebnisse, Entwicklungen und News aus München.

Am 8. Oktober wird in Bayern ein neuer Landtag gewählt. Wer darf in den nächsten fünf Jahren im Maximilianeum regieren? © IMAGO / isslerimages, IMAGO / Christian Offenberg

Doch wie funktioniert eigentlich die Landtagswahl in Bayern? Und warum sind Erststimme und Zweitstimme in Bayern gleichermaßen von Bedeutung für die Zusammensetzung des Landtags? Alles Wissenswerte zur Landtagswahl in Bayern finden Sie hier in einem Text zusammengefasst.

