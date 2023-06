Neue Warnung vor Unwettern in München - Hagel, Sturmböen und Starkregen angekündigt

Von: Carina Blumenroth, Lucas Sauter-Orengo

Temperaturen über 30 Grad und eine stetige Unwettergefahr: Die Lage in München gestaltet sich dieser Tage explosiv.

Update 21. Juni, 15.21 Uhr: Es geht weiter Schlag auf Schlag. Der Deutsche Wetterdienst warnt bereits jetzt vor weiteren Wetter-Turbulenzen am Donnerstag (22. Juni). Im Warnbereich ist der gesamte Freistaat, entsprechend ist die Meldung auch für München relevant:

Wetter-Turbulenzen gehen in die nächste Runde - Vorabmeldung für München und die Region

„Ab Donnerstagnachmittag bilden sich von Südwesten her immer häufiger teils schwere Gewitter. Lokal können in Verbindung mit diesen Gewittern heftiger Starkregen mit Mengen um 40 l/qm in kurzer Zeit, Sturm- bis Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten zwischen 80 und 120 km/h und Hagel um 5 cm auftreten“, so der DWD in seiner Mitteillung.

Die Meldung gibt ab Donnerstag, 13 Uhr, bis Freitag um 4 Uhr. Vorab ist die Lage jedoch alles andere als ruhig - drückende Hitze und immer wiederkehrende Unwettergefahr halten das Münchner Wetter auch am Mittwoch auf Trab.

Update 21. Juni, 13.11 Uhr: Es ist wohl die am schwiergsten vorherzusagende Witterung, die es gibt: Starke Gewitterzellen, die über das Land ziehen. So auch aktuell in München: Der Deutsche Wetterdienst warnte noch vor wenigen Minuten vor starken Gewittern nördlich von München, nun sind die Zellen gen Osten gezogen, und die Warnstufe dieser nach unten korrigiert.

Gewitterzellen ziehen nördlich an München vorbei - am Nachmittag droht dann der Stadt Unwetter-Alarm

Dennoch: Münchner sollten das Wettergeschehen heute mit besonderer Aufmerksamkeit im Blick behalten. Immer wieder ziehen teils heftige Gewitterzellen über Oberbayern. In München soll - Stand jetzt - gegen 17 Uhr einiges vom Himmel kommen. So sagen Regen-Radare aktuell voraus, dass 5-10 Liter Regen in knapp 20 Minuten möglich sind. Doch wann genau es soweit ist, muss im Laufe des Nachmittags weiter beobachtet werden.

Update 21. Juni, 12.28 Uhr: Da braut sich was zusammen auf der DWD-Karte. Nördlich und nordwestlich von München, etwa in den Landkreisen Dachau, Fürstenfeldbruck und Freising, gelten derzeit bereits amtliche Unwetterwarnungen bis 14.30 Uhr. „Schweres Gewitter mit Orkanböen, heftigem Starkregen und Hagel“ sei möglich.

Für München liegt zur Stunde noch keine Unwetterwarnung vor, wohl eine vor anhaltender Hitze. In wenigen Stunden könnte es womöglich ganz anders aussehen.

In München muss am Mittwoch mit Gewittern gerechnet werden. © IMAGO / Rolf Poss/DWD

Wetter in München: Wann es krachen könnte

Ursprungsmeldung:

München – Entspannt am See liegen, sich bräunen und das Leben genießen: Die Temperaturen in den letzten Tagen ließen das auf jeden Fall zu. Auch am Dienstag, 20. Juni, und am Mittwoch, 21. Juni, wird es noch einmal heiß im Freistaat, in München sind bis zu 31 Grad möglich. Donnerstag, 22. Juni, sind 32 Grad angekündigt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) spricht aktuell von einer „starken Wärmebelastung“, die erwartet wird. Nachts wird es sich wenig abkühlen – davon ist besonders das dicht bebaute Stadtgebiet betroffen. Ein Wetterumschwung ist möglich, wann es diese Woche gewittern könnte.

Mittwoch, 21. Juni, könnte es in der Südhälfte vereinzelt schwere Gewitter mit heftigem Starkregen mit rund 30 Liter pro Quadratmeter geben, teilt der DWD auf seiner Homepage mit. Krachen könnte es da nachts auch schon in München, wie der DWD gegenüber IPPEN.MEDIA berichtet, konkret vorhersagen ließe sich das aber nicht, da sich das Wetter schnell ändern könne.

Ab Donnerstag spätem Nachmittag könnte eine Gewitterfront über von West nach Ost über München ziehen. © Chromorange/Imago

Für Donnerstag, 22. Juni, gibt es derzeit eine unsichere Entwicklung. Der DWD rechnet in der Südhälfte mit „lokal schweren Gewittern mit heftigem Starkregen, größerem Hagel und Sturm- bis Orkanböen(...)“

Auch München wird von der Gewitterfront betroffen sein, ab dem späten Donnerstagnachmittag bestehe voraussichtlich die Möglichkeit für schwere Gewitter, wie der DWD auf Anfrage von IPPEN.MEDIA mitteilt. Das Gewitter wird vermutlich von West nach Ost über München ziehen. Mit der Gewitterfront geht ein Temperaturfall einher, Donnerstag sind noch bis zu 32 Grad in München möglich, Freitag hingegen nur noch 17 bis 21 Grad.

