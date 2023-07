Es kracht erneut: Starke Gewitter ziehen über München – DWD warnt vor Sturmböen und Starkregen

Von: Lucas Sauter-Orengo

Ein Gewitter zieht in den Abendstunden mit Blitzen über die Dächer der bayerischen Landeshauptstadt und dem bayerischen Landtag. © Peter Kneffel/dpa

Auch am Mittwoch zogen erneut Gewitter über die bayerische Landeshauptstadt. Der DWD warnt am Abend erneut vor starkem Gewitter in München.

Update 22.05 Uhr: Wenig überraschend hat der DWD die amtliche Warnung vor starkem Gewitter mittlerweile auf die gesamte Stadt München, sowie die Landkreise im Osten der Landeshauptstadt ausgeweitet. Bis 0 Uhr warnt der Deutsche Wetterdienst nun vor Sturmböen und Starkregen. Zwischenzeitlich ist auch Hageln möglich.

Update, 21.40 Uhr: Nachdem es bereits am Nachmittag in der Landeshauptstadt gekracht hatte, rollt nun auch am Abend eine neue Gewitterfront auf München zu. Der Deutsche Wetterdienst hat für die westlichen Gebiete im Stadt- und Landkreis eine amtliche Warnung vor starkem Gewitter herausgegeben. Demnach sind Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten bis 75 km/h, sowie Starkregen und für kurze Zeit Hagel zu erwarten.

Die „Amtliche Warnung“ entspricht der Warnstufe zwei von vier und gilt zunächst bis 23 Uhr. Auch die Landkreise Fürstenfeldbruck, Starnberg und Dachau im Westen der Stadt sind von den Warnungen betroffen. Für die östlichen Regionen Münchens gibt es aktuell – noch – keine Warnung.

Gewitter ziehen über München – DWD warnte vor Starkregen und Hagel

Update, 19.45 Uhr: Das Gewitter um München herum ist auch weitergezogen. Die Gewitterwarnungen vom DWD wurden alle für die Landeshauptstadt und die umliegenden Regionen aufgehoben.

Update, 17.25 Uhr: Keine Stunde später und der DWD hob die Unwetterwarnung für München wieder auf. In den Regionen um die Landeshauptstadt herum gilt nach wie vor eine Warnung vor starkem Gewitter. Die betroffenen Regionen umfassen unter anderem Dachau, Erding und Freising.

Update, 16.35 Uhr: Eine Stufe weiter geht der DWD aktuell im Landkreis München nördlich der Stadt. Dort wird vor „schwerem Gewitter mit heftigem Starkregen und Hagel“ gewarnt.

Update, 16.14 Uhr: Jetzt also doch: Der Deutsche Wetterdienst hat eine Warnung vor „starkem Gewitter“ für München herausgegeben. Dort heißt es: „Von Westen ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 75 km/h sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 l/m² pro Stunde und kleinkörnigen Hagel.

Gewitter-Warnung für München: Starkregen, Hagel und Sturmböen im Anmarsch

Die Warnung gilt voerst bis 17 Uhr.

Update, 15.59 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst warnt: Jetzt gelten für weite Teile im Westen von Bayern die zweithöchste Unwetter-Warnstufe. Von Ulm bis kurz vor Landshut warnt der Deutsche Wetterdienst aktuell vor „heftigem Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 40 Liter pro Quadratmeter pro Stunde sowie Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 75 km/h und Hagel“.

Unwetter-Alarm in Bayern - Zellen nähern sich München und der Region

Weitere Gewitter bilden sich über aktuell im Süden des Freistaats. In den Landkreisen Ober- und Ostallgäu sowie in Garmisch-Partenkirchen warnt der Deutsche Wetterdienst nun vor „starkem Gewitter“ – Warnstufe zwei von vier. Ob die Zellen München treffen ist noch unklar. Zu Niederschlag soll es in der nächsten Stunde laut wetteronline indes sicher kommen.

In München und der Region kommt es wiederholt zu teils schweren Gewittern. © Michael Hutter/dpa

Update, 15.04 Uhr: Alarmstufe rot nördlich von München: Der Deutsche Wetterdienst warnt aktuell in der Augsburger Region und nördlich von München vor extrem starken Gewittern. Wie Regen-Radare derzeit zeigen, soll die Front jedoch an der Landeshauptstadt vorbeiziehen.

Alarmstufe rot: Schwere Gewitter nördlich von München - DWD warnt

Wie sich die Gewitter-Lage im Laufe des Tages weiter entwickelt ist schwer vorherzusagen, das Portal wetteronline rechnet jedoch mit Gewittern im Laufe des frühen Abends, die die Region dann treffen könnten.

Update, 13.31 Uhr: Neben zahlreichen Feuerwehr-Einsätzen auf Grund umgestürzter Bäume hatte das schwere Gewitter in der Nacht auf Mittwoch (12. Juli) auch erhebliche Auswirkungen auf den S-Bahn- und Nahverkehr in München und der Region. Wie die Deutsche Bahn jetzt informiert, werden die Störungen den gesamten Tag über anhalten, und sogar darüber hinaus. In der offiziellen Mitteilung heißt es:

Neue Gewitter nehmen Kurs auf München - DB mit bitterer Nachricht für Fahrgäste

„Derzeit rechnen wir damit, dass die Beeinträchtigungen bis in die Nacht andauern werden. Bitte rechnen Sie auch morgen, den 13.07.2023 noch mit erheblichen Beeinträchtigungen.“

Erstmeldung vom 12. Juli

München - Umgestürzte Bäume, abgefallene Äste: Die Feuerwehr hatte in der Nacht auf Mittwoch (12. Juli) und darüber hinaus in München alle Hände voll zu tun. Das schwere Unwetter, das gegen Mitternacht in der Landeshauptstadt tobte, hat seine Spuren hinterlassen. Auch im Zentrum der Stadt krachten Bäume auf geparkte Autos. Am späteren Vormittag kehrte dann erste Wetter-Ruhe ein, nachdem es am frühen Morgen nochmals zu Wind und Regen kam. Doch die Ruhe ist nicht von langer Dauer: Neue Gewitter machen sich wieder auf dem Weg Richtung München - und könnten es wieder in sich haben.

Nach heftigem Unwetter in München: Neue Gewitter-Front bereits auf dem Vormarsch

Wie das Wetter-Portal wetteronline prognostiziert, drohen am Nachmittag die nächsten Gewitter. Dabei sind Regenmengen von bis zu zehn Liter auf den Quadratmeter in kurzer Zeit nicht ausgeschlossen. Auch Sturmböen und Hagel sind möglich.

Wie so oft bei Unwettern ist jedoch schwer vorherzusagen, wann, wo und mit welcher Intensität die dunklen Wolken letztendlich aufziehen.

Keine Ruhe nach Unwetter: München erwartet in Kürze neue Wetter-Turbulenzen

Auch in der Nacht auf Donnerstag (13. Juli) sind Gewitter-Meldungen zu entnehmen, die Ähnliches im Gepäck hätten. Dabei ist nicht nur München im möglichen Gewitter-Gebiet, sondern auch weite Teile Bayerns. Über alle Entwicklungen rund um die turbulente Wetterlage in der Region halten wir Sie wie gewohnt hier auf tz.de auf dem Laufenden.

