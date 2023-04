Trambahn in München entgleist: Großeinsatz und erhebliche Behinderungen im Stadtzentrum

Von: Lukas Schierlinger

Nahe des Sendlinger Tors ist am Mittwoch eine Trambahn entgleist (Symbolbild). © imago/Ralph Peters

In München ist am Mittwochabend eine Trambahn entgleist. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, Menschen wurden jedoch nicht verletzt.

Update 19. April, 21.33 Uhr: Intensive Stunden liegen hinter den Einsatzkräften. In Kürze sollen die Arbeiten unweit des Sendlinger Tors beendet sein, gab die Feuerwehr soeben bekannt. Dann sollte auch der Trambahnverkehr allmählich wieder ohne Einschränkungen laufen.

Update 19. April, 19.41 Uhr: Infolge des Unfalls kommt es weiterhin zu Beeinträchtigungen, der Einsatz der Feuerwehr dauert zur Stunde an. Folgen hat das vor allem für Fahrgäste der Trambahnlinien 16, 17, 18, 27 und 28. Konkrete Informationen liefert die MVG:

Die Linie 16 wird in beiden Richtungen zwischen Maxmonument und Hauptbahnhof Nord umgeleitet. Die Umleitung verläuft über die Haltestellen Marienplatz (Theatinerstraße) und Lenbachplatz. Ersatzverkehr mit Taxi zwischen Maxmounument <> Sendlinger Tor.

Die Linie 17 fährt nur im Abschnitt Amalienburgstraße <> Hauptbahnhof. Die Umleitung verläuft über die Haltestelle Hermann-Lingg-Straße. Die Haltestellen Sendlinger Tor und Karlsplatz (Stachus) entfallen in beiden Richtungen.

Die Linie 18 in Richtung Gondrellplatz fährt nur im Abschnitt Schwanseestraße <> Sendlinger Tor.

Die Linie 18 in Richtung Schwanseestraße fährt nur im Abschnitt Gondrellplatz <> Karlsplatz (Stachus). Die Umleitung verläuft über die Haltestelle Karolinenplatz.

Die Linie 18 in Richtung Schwanseestraße fährt nur im Abschnitt Gondrellplatz <> Karlsplatz (Stachus). Die Umleitung verläuft über die Haltestelle Karolinenplatz. Die Linie 27 fährt nur im Abschnitt Petuelring <> Ottostraße. Die Umleitung verläuft über die Haltestelle Hauptbahnhof. Die Haltestellen Sendlinger Tor und Karlsplatz (Stachus) entfallen in beiden Richtungen.

Die Linie 28 fährt nur im Abschnitt Scheidplatz <> Ottostraße. Die Umleitung verläuft über die Haltestelle Hauptbahnhof. Die Haltestellen Sendlinger Tor und Karlsplatz (Stachus) entfallen in beiden Richtungen.

Die Behinderungen sollen sich laut aktueller Prognose noch bis mindestens 21 Uhr hinziehen. Von der Feuerwehr heißt es: „Die Arbeiten zum Eingleisen der Tram sind im vollen Gange. Die Arbeitszeit ist noch nicht abzusehen.“

Update 19. April, 18.29 Uhr: Gute Nachrichten, die die Feuerwehr München via Twitter verbreitet: „Nach derzeitigem Stand wurde niemand verletzt“. Die MVG warnt über ihren Ticker bereits vor „erheblichen Behinderungen“, die der derzeit laufende Einsatz nach sich ziehen dürfte. Die Unfallstelle liegt nicht weit entfernt vom Sendlinger Tor, wo gleich mehrere Tramlinien verkehren.

Trambahn in München entgleist: Großeinsatz läuft

Ursprungsmeldung:

München – Am frühen Mittwochabend (19. April) ist in München eine Trambahn entgleist. „Im Bereich der Landwehr- und Sonnenstraße“, wie die Feuerwehr in einer Erstinformation gegen 18.15 Uhr erklärte. Münchnern wird geraten, den Bereich großräumig zu umfahren. Vorerst kommt es zu „erheblichen Verkehrsbehinderungen“. Informationen über verletzte Personen lagen zunächst nicht vor.