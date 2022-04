Behörden-Ranking: Münchner geben Bürgerbüros schlechte Note – Kreisverwaltungsreferat verteidigt sich

Von: Claudia Schuri

Teilen

Ansprechpartner für viele Bürgerangelegenheiten ist das Hauptgebäude des Kreisverwaltungsreferats (KVR) in der Ruppertstraße. © Oliver Bodmer

Wie beliebt sind die Münchner Bürgerbüros? Ein Verbraucherschutzverein untersuchte dies - das Ergebnis ist ernüchternd. Das Kreisverwaltungsreferat verteidigt sich.

München – Lange Wartezeiten, zu wenig Service oder schlechte Stimmung – das verbinden viele Bürger mit dem Behörden-Gang. Der Verbraucherschutzverein Berlin/Brandenburg (VSVBB) hat jetzt von den 40 einwohnerreichsten Städten Deutschlands die Online-Bewertungen der Behörden, in denen Ausweis- und Meldeangelegenheiten erledigt werden können, analysiert.

Das ernüchternde Ergebnis: München* landete nur auf Platz 34 von 40. Grundlage sind 3090 Google*-Bewertungen von sechs Münchner Bürgerbüros. Im Schnitt bekamen die Ämter 2,97 von fünf Sternen. Zum Vergleich: Bei der Siegerstadt Augsburg erhielten die Behörden 4,15 Sterne. Beim Schlusslicht Mönchengladbach waren es 2,52 Sterne. Der deutsche Schnitt liegt bei 3,54.

München in Behörden-Ranking weit hinten – „Viele Bürger sehr unzufrieden“

„Unsere Analyse zeigt eindeutig, dass viele Bürger in Deutschland weiterhin sehr unzufrieden mit den Behörden an ihrem Wohnort sind“, erklärt der VSVBB-Vorsitzende Florian-Erik Eichhorn. Die Stadtverwaltungen müssten „unbedingt herausfinden, was ihre Bürger aktuell an der Behördenarbeit bemängeln und mit geeigneten Maßnahmen auf sinnvolle Kritik reagieren“, fordert er.

Bei der Münchner Auswertung fallen Unterschiede zwischen den Ämtern auf: Mit 2,4 Sternen beurteilten die Bürger das Bürgerbüro Ruppertstraße am kritischsten. Die beste Bewertung mit 3,8 Sternen gab es für das Bürgerbüro Pasing*. Immerhin: Im Vergleich zur letzten VSVBB-Analyse ist die Entwicklung in München positiv. Im Oktober 2021 lag der Bewertungsschnitt bei 2,89 Sternen.

München: Kreisverwaltungsreferat sieht positiven Trend bei Behörden-Zufriedenheit

Es startete eine „Charme-Offensive fürs Kreisverwaltungsreferat“: Bei der Imagekampagne werden zufriedene Kunden darum gebeten, eine positive Bewertung abzugeben. Das Kreisverwaltungsreferat analysiert selbst die Google- und Facebook*-Bewertungen, berichtet Sprecher Johannes Mayer. „Heute sind wir auf dem Stand, dass es statt einem Stern häufig fünf Sterne gibt“, betont er.

Die für das Ranking berücksichtigten Beurteilungen würden jedoch bis 2009 zurückgehen und „in keiner Weise den Ist-Stand widerspiegeln“. So gebe es jetzt immer mehr Möglichkeiten zur Online-Terminvergabe und viele Anliegen könnten bequem online erledigt werden. Zudem sei in der Ruppertstraße sei ein neues Bürgerbüro in Betrieb gegangen. 2021 habe der prozentuale Anteil an Beschwerden im Vergleich zur Anzahl der erbrachten Dienstleistungen im Bürgerbüro nur bei 0,02 bis 0,06 Prozent gelegen, betont Mayer. *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA