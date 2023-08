Widerlicher Fund bei Kontrolle im ICE: Entsetzlicher Verdacht bei Mutter und Sohn

Von: Felix Herz

Bei einer Kontrolle in einem ICE entdeckt die Polizei nicht nur gefälschte Ausweise. Bei einer genaueren Untersuchung finden die Beamten schlimme Videos (Symbolbild). © Peter Hartenfelser via www.imago-images.de

Bei einer Kontrolle in einem ICE entdeckt die Polizei nicht nur gefälschte Ausweise. Bei einer genaueren Untersuchung finden die Beamten schlimme Videos.

München – In München wurden zwei Personen mit gefälschten Identitätsdokumenten aufgegriffen. Bei einem der beiden, einem Mann, wurden zudem kinderpornografische Bilder gefunden. Bei dem Duo handelt es sich um einen 39-jährigen Mann und seine 82-jährige Mutter, beide russischer Herkunft. Sie waren am Freitag, 25. August, ohne gültige Fahrkarten in einem ICE unterwegs.

Kontrolle am Münchner Hauptbahnhof: Mutter-Sohn-Duo gehen Beamten ins Netz

Die Bundespolizei führte an der Endhaltestelle des ICE am Hauptbahnhof in München eine Kontrolle durch. Dabei stießen die Beamten auf gefälschte, italienische Reisepässe, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Im Gepäck der beiden entdeckten sie weitere gefälschte Dokumente. Diese waren italienischer und französischer Herkunft und auf andere Personen ausgestellt. Zudem fanden sie kinderpornografische Bilder.

Urkundenfälschung und Kinderpornographie – 39-Jähriger leistete Widerstand

Die Mutter und ihr Sohn stehen unter Verdacht der Urkundenfälschung. Sie sollen sich falsche amtliche Ausweisdokumente verschafft und Leistungen erschlichen haben. Gegen den 39-Jährigen wird zusätzlich wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Beide wurden einem Haftrichter präsentiert. (fhz)

