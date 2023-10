Bei Israel-Gedenkfeier in München: OB Reiter kündigt an, Pro-Palästina-Demos künftig verbieten zu wollen

Von: Leyla Yildiz, Elisa Buhrke

Teilen

In München hat eine Gedenkveranstaltung für Israel stattgefunden. Oberbürgermeister Dieter Reiter äußerte sich, dass er Pro-Palästina-Demos verbieten wolle.

Update, 20.35 Uhr: In München haben viele Menschen mit Fahnen und Kerzen ihre Verbundenheit mit Israel und der jüdischen Gemeinschaft zum Ausdruck gebracht. Die Gedenkveranstaltung am Donnerstagabend (12. Oktober), die nach dem Hamas-Terrorangriff auf Israel stattfand, wurde von der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern organisiert.

Charlotte Knobloch, die Präsidentin der Gemeinde, sprach von einer überwältigenden Anteilnahme. Politiker forderten ein entschiedenes Vorgehen gegen Unterstützer der pro-palästinensischen Bewegung. Nach Angaben der Polizei versammelten sich bis zu 2000 Menschen auf dem Platz vor der Synagoge in München.

Gedenkveranstaltung vor der Münchner Synagoge: Politiker sprechen vor bis zu 2000 Menschen

„Wer feiert, wenn Juden ermordet werden, muss einen harten Rechtsstaat spüren“, äußerte sich Ilse Aigner, die Präsidentin des Landtags. Dieser „Bruch mit unseren obersten Werten müsse für den Einzelnen strafrechtliche, aufenthaltsrechtliche und einbürgerungsrechtliche Folgen haben“, forderte sie unter dem Applaus vieler Zuhörer.

Bei der Gedenkveranstaltung für Israel in München waren bis zu 2000 Menschen gekommen und zeigten Solidarität für das Land. © Matthias Balk/dpa

Markus Söder, Ministerpräsident von Bayern, betonte die vollständige und uneingeschränkte Solidarität Bayerns mit Israel. Er sprach sich für die Einstellung von Geldtransfers in den Gazastreifen und ein Verbot von Gruppen und Demonstrationen aus, die Terroristen unterstützen. Auch die Iran-Politik Deutschlands müsse grundlegend geändert werden.

Israel-Gedenkveranstaltung in München: OB Reiter will Pro-Palästina-Demos verbieten

Dieter Reiter, Oberbürgermeister von München, kündigte an, zukünftig pro-palästinensische Demonstrationen in der Stadt verbieten zu wollen. Kardinal Reinhard Marx und Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm bekundeten ebenfalls die Solidarität der christlichen Kirchen.

Nach Kundgebung am Montag: Erneut Pro-Palästina-Demo in München angekündigt

Erstmeldung, 12. Oktober: München - Das pro-palästinensische Bündnis „Palästina Spricht“ hat für Freitag, 13. Oktober, einen erneuten Protestmarsch in München angekündigt. Geplanter Beginn ist um 17 Uhr am Odeonsplatz, wo die Demonstration auch wieder enden soll. Erst am Montag hatten zeitgleich eine Pro-Israel-Kundgebung auf dem Odeonsplatz mit etwa 850 Teilnehmern und eine Pro-Palästina-Demonstration auf dem Marienplatz mit rund 350 Menschen in München stattgefunden.

Pro-Palästina-Demo am Freitag in München – Auslöser ist Kampf gegen die Hamas in Israel

„Angesichts der massiven Gewalteskalation seitens der IDF gegen die schutzlose Zivilbevölkerung Gazas wollen wir protestieren!“, begründet „Palästina Spricht“ die Aktion über Instagram. („IDF“ bezeichnet die israelischen Verteidigungsstreitkräfte, also das Militär Israels.) Auslöser für die zahlreichen Demonstrationen in Deutschland war der brutale Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel, bei dem seit Samstag nach bisherigem Stand mehr als 1200 israelische Staatsbürger ums Leben gekommen sind.

Bereits am Montag kam es auf dem Marienplatz zu einer Pro-Palästina-Demo mit rund 350 Teilnehmern. An der pro-israelischen Gegen-Kundgebung nahmen rund 850 Menschen teil. © Oliver Bodmer

Die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat derweil zu einem Gegenangriff ausgeholt: Auf palästinensischer Seite gab es mehr als 1100 Tote nach israelischen Luftangriffen auf den Gazastreifen. Angesichts des Kriegs stellt sich auch die deutsche Bundesregierung klar auf die Seite Israels. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat ein Betätigungsverbot für die Hamas und den Verein „Samidoun“, dessen Mitglieder in Berlin die Angriffe der Hamas auf offener Straße gefeiert hatten, angekündigt.

Gedenkveranstaltung „Trauer an der Seite Israels“ bereits am Donnerstag in München

Bereits am Donnerstag, 12. Oktober, findet um 18.30 Uhr die Gedenkfeier „Trauer an der Seite Israels“ auf dem Sankt-Jakobs-Platz in München statt. Alle Münchner seien dazu eingeladen, in diesem Rahmen den ermordeten und entführten Israelis zu gedenken, kündigt die Israelische Kultusgemeinde München und Oberbayern die Veranstaltung an. Als Sprecherinnen und Sprecher werden dabei auftreten:

Talya Lador-Fresher , Generalkonsulin des Staates Israel für Süddeutschland

, Generalkonsulin des Staates Israel für Süddeutschland Ilse Aigner MdL , Präsidentin des Bayerischen Landtages

, Präsidentin des Bayerischen Landtages Dr. Markus Söder MdL , Bayerischer Ministerpräsident

, Bayerischer Ministerpräsident Dieter Reiter , Oberbürgermeister der Landeshauptstadt München

, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt München Reinhard Kardinal Marx , Erzbischof von München und Freising

, Erzbischof von München und Freising Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm , Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern

, Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern Dr. h.c. mult. Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen tz-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie tz.de/muenchen ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Leyla Yildiz sorgfältig geprüft.