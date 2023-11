Bei Verspätung: Angebot der S-Bahn München kennen nur wenige Fahrgäste – es hat einen Haken

Von: Anna Liebelt

In München haben Fahrgäste bei Verspätung oder Verschmutzung der S-Bahn einen Anspruch auf Entschädigung. Doch das Angebot ist wenig bekannt und hat einen Haken.

München – Münchner Fahrgäste kennen es: Eine gefühlte Ewigkeit am Bahngleis ausharren – noch dazu in Eiseskälte oder bei Regen – während sich auf dem Anzeigedisplay die geplante Abfahrt der S-Bahn immer weiter nach hinten verschiebt. In regelmäßigen Abständen sorgen Bauarbeiten, Streiks, Störungen oder Polizeieinsätze für Verspätungen oder gar Zugausfälle bei der S-Bahn – zum Ärgernis aller Fahrgäste.

Doch für genau solche Fälle hat die S-Bahn München ein Angebot, das wohl nur die Wenigsten kennen. Über ein Garantieformular können Fahrgäste eine Entschädigung beantragen, heißt es auf der eigenen Webseite. Das Ganze hat jedoch einen Haken.

S-Bahn München: Nahezu jeder zehnte Zug kam dieses Jahr schon zu spät

In Sachen Pünktlichkeit hat die Münchner S-Bahn noch Luft nach oben. Zwar lag deren Pünktlichkeitswert laut Angaben der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG) im ersten Halbjahr bei stabilen 91,9 Prozent, allerdings werden dort noch lang nicht alle Züge mit einberechnet. Denn wie es auf der Webseite der BEG heißt, gelten nur die Züge als zu spät, die mehr als sechs Minuten Verspätung haben. Und ausgefallene Züge werden erst gar nicht in die Statistik mit aufgenommen.

Über ein Garantie-Formular können Fahrgäste der S-Bahn München bei Verspätung eine Entschädigung beantragen. Die S4 und S6 gehören mit 1,4 Prozent Ausfallquote zu den Spitzenreitern unter den S-Bahn-Linien. © IMAGO/Ulrich Wagner

Kein Wunder, dass mit jedem unpünktlichen Zug die Verärgerung der Kunden ansteigt. Dabei hat die S-Bahn München eine klare Devise: „Der Komfort und die Zufriedenheit unserer Fahrgäste steht für uns an erster Stelle“, betont der Konzern auf seiner Homepage. Gleich darunter heißt es: „Sollte aber doch einmal etwas schiefgehen, sind wir für Sie da und machen es wieder gut – versprochen!“ Dabei spielt die S-Bahn München auf ein scheinbar kundenfreundliches Angebot hin, gäbe es dabei nicht die ein oder andere Bedingung.

Bei Verspätung: S-Bahn München hat ein Angebot, das nicht jeder Fahrgast kennt

Dank der sogenannten „Pünktlichkeitsgarantie“ sollen Fahrgäste für eine verspätete Ankunft am Zielbahnhof eine Entschädigung bekommen. Das gilt allerdings erst, so teilt es die Bahn auf ihrer Webseite mit, wenn die Verspätung mindestens 30 Minuten beträgt. Daneben bietet der Konzern auch eine „Sauberkeitsgarantie“. Demnach soll Kunden, deren Kleidung im Zug verschmutzt wird, ebenfalls ein kleiner Ausgleich gutgeschrieben werden.

Doch das Angebot der S-Bahn München hat einen Haken: Es gilt ausschließlich für Abonnenten im Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV). „Ausdrücklich ausgeschlossen sind alle Deutschland-Tickets des Deutschland-Tarifs (DTV), auch wenn sie bei bahn.de oder im DB Navigator abgeschlossen worden sind“, heißt auf der Webseite der S-Bahn München.

Eine Bedingung, die der Fahrgastverband äußerst kritisch sieht. „Wer ein Deutschlandticket zum Beispiel bei der BRB kauft – und die Linien der Ex-BOB liegen ab Mitte Dezember komplett im MVV – geht leer aus. Das Gleiche gilt für Kunden der BahnCard 100 der Deutschen Bahn, die ja die teuerste Fahrkarte ist“, erklärt Andreas Barth von Pro Bahn der abenzeitung-münchen.de.

Betroffene können Entschädigung bei Verspätung der S-Bahn München über Garantie-Formular beantragen

All diejenigen, die ein Anrecht auf die Entschädigung haben, können diese über ein eigens dafür vorgesehenes Garantie-Formular beantragen. Dabei müssen Fahrgäste allerdings eine ganze Reihe von Daten angeben – für letztlich gerade einmal vier Euro. Denn so hoch ist der Entschädigungsbetrag. „Der Betrag ist angelehnt an die gesetzlichen Fahrgastrechte, die eine Auszahlung ab einem Betrag von 4 Euro vorsehen“, erklärt ein Sprecher der S-Bahn München auf Nachfrage der Redaktion.

Grundsätzlich ist die Kundengarantie etwas Gutes, allerdings deutlich zu unbekannt

Zudem bilde der Betrag in etwa den Preis für ein einfaches Einzelticket ab. Das kostet nach Informationen der Deutschen Bahn für die Zone M derzeit 3,70 Euro. Der hohe Aufwand für eine sehr geringe Entschädigung scheint die Kunden laut S-Bahn München jedoch nicht zu stören. „Die Anzahl der Anträge, die in jüngster Zeit bei der S-Bahn München im Schnitt pro Monat eingegangen sind, bewegt sich im niedrigen dreistelligen Bereich“, teilt ein Sprecher der Deutschen Bahn mit.

Angesichts Hunderttausender Fahrgäste pro Tag scheint das allerdings eine verhältnismäßig kleine Zahl. Eine mögliche Erklärung dafür liefert Andreas Barth vom Fahrgastverband Pro Bahn: „Grundsätzlich ist die Kundengarantie etwas Gutes“, erläutert er gegenüber abendzeitung-münchen.de, „allerdings deutlich zu unbekannt.“

Bahn argumentiert Bedingungen für Entschädigung: „Nur für die treuesten Nutzer“

Die S-Bahn München steht ihrem Angebot da etwas anders gegenüber und rechtfertigt sich laut abendzeitung-münchen.de für die strengen Bedingungen: „Die Kundengarantien der S-Bahn München sollen vor allem den Stammkunden der S-Bahn und somit ihren treuesten Nutzern zugutekommen“, lässt ein Sprecher der S-Bahn München verlauten.

Aus diesem Grunde sei das Angebot auf Abo-Kunden des MVV beschränkt und ausschließlich in MVV-Deutschlandtickets beinhaltet – unabhängig davon, ob sie bei der DB, dem MVV oder der MVG gekauft wurden. Für manchen Fahrgast dürfte das besondere Angebot der S-Bahn München ausreichend sein. Bei anderen könnten die Bedingungen aber möglicherweise für noch mehr Ärger und Unverständnis sorgen.

