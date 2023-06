27-Jähriger sticht mit Messer auf zwei Kollegen ein – Weiterer Bauarbeiter rettet die Beiden

Von: Elisa Buhrke

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort. © Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Versuchtes Tötungsdelikt auf einer Baustelle in Berg am Laim: Ein 27-jähriger Bauarbeiter hat auf zwei Männer eingestochen. Kollegen schritten zur Rettung ein.

München - Auf einer Baustelle in Berg am Laim hat ein 27-Jähriger versucht, zwei seiner Kollegen zu töten. Am Sonntag, 18. Juni, gegen 2.20 Uhr befanden sich vier Bauarbeiter im Alter von 27 bis 40 Jahren auf einem Baustellengelände in der Nähe der Rosenheimer Straße. Sie saßen vor einem Wohncontainer und hatten Alkohol getrunken, wie das Polizeipräsidium München mitteilt. Aus bislang unbekannten Gründen gerieten sie in einen Streit, bei dem der 27-jährige Bauarbeiter ein Messer aus dem Wohncontainer holte und damit auf die zwei Männer (27 und 33) einstach. Beide erlitten Verletzungen.

Bauarbeiter (27) sticht auf Kollegen ein – 40-Jähriger schreitet zur Rettung ein

Ein 40-jähriger Bauarbeiter konnte den 27-jährigen Angreifer von den verletzten Personen wegziehen und ihm das Messer abnehmen. Andere Bauarbeiter verständigten den Rettungsdienst, der die Erstversorgung durchführte und die Polizei alarmierte. Daraufhin wurden mehrere Polizeistreifen zum Baustellengelände geschickt.

Die Beamten konnten den Tatverdächtigen in einem Container festnehmen. Er wurde verhaftet und wegen eines versuchten Tötungsdelikts angezeigt. Das Tatmesser, ein Cuttermesser, wurde vor Ort sichergestellt. Die beiden Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht, jedoch konnten sie diese mittlerweile wieder verlassen. Das Kommissariat 11 der Münchner Polizei, zuständig für Tötungsdelikte, hat noch in derselben Nacht die Ermittlungen übernommen. Der Tatverdächtige wird am Montag, 19. Juni, einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

