Beim Kerzengießen: Münchnerin macht entscheidenden Fehler – und löst Explosion aus

Von: Klaus-Maria Mehr

Eine Wachsexplosion erschütterte am Montagabend ein Münchner Wohnhaus. Die Bewohnerin wollte einen Brand löschen, der beim Kerzengießen entstand. Die Folge: Schwere Verletzungen und hoher Schaden.

Ein gewöhnlicher Montagnachmittag in der Zeppelinstraße in München nahm eine unerwartete Wendung, als eine 60-jährige Bewohnerin beim Kerzengießen eine Wachsexplosion auslöste. Die Frau hatte Wachs in einem Topf erhitzt und kurz das Zimmer verlassen. Bei ihrer Rückkehr stand der Topf in Flammen.

Die Feuerwehr München rückte nach einer Explosion aus. © Imago

Topf steht in Brand: Münchnerin versucht mit Wasser zu löschen – und löst Explosion aus

In einem verzweifelten Versuch, das Feuer zu löschen, versuchte die Dame, den Topf abzudecken. Als dies scheiterte, machte sie den entscheidenden Fehler: Sie griff sie zu Wasser. Doch als das Wasser auf das rund 280 °C heiße Wachs traf, kam es zu einer Wachsexplosion, vergleichbar mit einer Fettexplosion. Die daraus resultierende Druckwelle verursachte erheblichen Schaden in der Nachbarwohnung und der Wohnung darunter, einschließlich herabstürzender Gipskartonplatten von der Decke.

Lauter Knall und Brandgeruch: Bewohner flüchten in Hof

Die Bewohner des Wohnhauses, die bereits im Hof versammelt waren, berichteten von einem lauten Knall und anschließendem Brandgeruch. Die Einsatzkräfte, die ursprünglich zur Beurteilung der Gefahr durch die herabstürzenden Deckenteile alarmiert worden waren, fanden die Bewohnerin unter der Gruppe der wartenden Hausbewohner. Sie konnte das Feuer schließlich mit Decken löschen.

Feuerwehr kann Brand schnell löschen – 60-Jährige muss ins Krankenhaus – Hoher Sachschaden

Die Feuerwehrleute kontrollierten die betroffene Küche mit einer Wärmebildkamera und entfernten weitere lose Deckenteile in den angrenzenden Wohnungen. Die 60-Jährige wurde vom Rettungsdienstpersonal untersucht und mit mittelschweren Verbrennungen an Händen und Hals in eine Münchner Klinik gebracht.

Trotz des dramatischen Vorfalls konnten alle Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Schaden in den Wohnungen wird jedoch auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Dieser Text wurde mit maschineller Unterstützung erstellt und von Redakteur Klaus-Maria Mehr sorgfältig überprüft.

