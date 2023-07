Unverständnis für Einsätze? Feuerwehr richtet sich an Münchner – „Dass man sowas erst erklären muss“

Von: Lucas Sauter-Orengo

Teilen

Die Münchner Feuerwehr ist ständig im Einsatz - und stößt einem Beitrag nach regelmäßig auf Unverständnis von Bürgern. © IMAGO / Fotostand / Feuerwehr München Facebook

Die Münchner Feuerwehr ist ständig im Einsatz. Oftmals - so die Einsatzkräfte jetzt in einem Beitrag - stoßen sie während ihrer Arbeit jedoch auf Unverständnis.

München - In den letzten Tagen wurde es wieder einmal mehr als deutlich: Die Feuerwehr München ist in kritischen Lagen unersetzbar. Durch die teils schweren Unwetter, die in dieser Woche die Region heimsuchten, mussten die Einsatzkräfte unzählige Male ausrücken: Umgestürzte Bäume, nicht befahrbare Gleise oder vollgelaufene Keller hielten die Feuerwehrler durchgehend auf Trab. Doch nicht jeder scheint diese und alle anderen Einsätze zu respektieren. Drum richtet sich die Feuerwehr jetzt persönlich an die Münchnerinnen und Münchner - und stößt dabei auf jede Menge Unterstützung.

Unverständnis gegen die Feuerwehr? Beitrag richtet sich direkt an Münchner

Nicht immer ist bei einem Einsatz der Feuerwehr ersichtlich, ob es sich um einen dringenden oder akuten handelt. Damit beginnt auch der Beitrag, der auf Facebook geteilt wurde: „Irgendwo in München. Ganz unaufgeregt stehen wir da mit unserer Drehleiter. Ja wir brauchen Platz und ja wir blockieren die Straße. Und alles sieht unaufgeregt aus. Kein Feuer, kein Rauch, keine Hektik.“ Im nächsten Absatz richten sich die Worte dann direkt an die Leute, die scheinbar nicht immer Verständnis für das Arbeiten der Einsatzkräfte haben.

Übrigens: Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.

„Solche Fragen hören wir fast täglich“ - Feuerwehr erklärt, wie Menschen auf Einsätze reagieren

„Na dann kann ich ja mal hinterfragen was soll das? Warum kann ich jetzt hier nicht lang fahren? Warum sperrt die Feuerwehr hier ab und stört mich. Ja auch solche Fragen hören wir fast täglich.“ Dann geht es direkt mit der konkreten Ansprache an die Menschen der Stadt weiter:

„Drum liebe Münchnerinnen und Münchner, Touristen, Pendler…. auch wenn es nicht spektakulär aussieht. Hier zum Beispiel könnte eine erkrankte oder verletzte Person für den Rettungsdienst mit der Drehleiter nach unten gebracht werden. Deshalb nehmen wir uns manchmal den Platz, den wir brauchen. Und wenn dabei auch der Bus oder die Tram nicht durchkommt. Habt Geduld. Hilft ja nix, wenn wir helfen.“

In den Kommentaren wird schnell ersichtlich, dass so gut wie alle großes Verständnis für die Feuerwehr mitbringen. So schreibt etwa ein User: „Dass man sowas erst erklären oder rechtfertigen muss .... Danke für euren Einsatz!“. Ein weiterer meint: „Es ist immer schön, wenn ihr zur Stelle seid wenn man eure Hilfe braucht.“ Negative Kommentare sind dem Beitrag dabei nicht zu entnehmen - für die Feuerwehr wäre es jedoch wohl am schönsten, wenn auch im echten Leben keine negativen Beiträge mehr die Arbeit stören würden.