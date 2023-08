Mädchen in Münchner Kino missbraucht: Gesuchter kehrt an Tatort zurück – Polizei schlägt zu

Von: Lukas Schierlinger

Fälle sexuellen Missbrauchs in einem Münchner Kino haben die Polizei auf den Plan gerufen. Eine Fotofahndung führte zum Erfolg.

Update 9. August, 7.12 Uhr: Am gestrigen Dienstag hatten Passanten gegen 18.30 Uhr den Polizeinotruf verständigt, da sie im Mathäser Filmpalast eine Person wahrgenommen hatten, die deutliche Ähnlichkeit mit dem Mann auf den Fahndungsfotos aufwies.

Eine direkt entsandte Streife konnte den Mann eindeutig als den Gesuchten identifizieren. Bei ihm handelt es sich um einen 49-Jährigen mit Wohnsitz in Weiden (Oberpfalz). Er wurde festgenommen und wird noch heute dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dem 49-Jährigen wird in zwei Fällen vorgeworfen, Mädchen im Mathäser Filmpalast missbraucht zu haben (siehe Ursprungsmeldung). Das Kommissariat 17 der Kriminalpolizei München übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Mädchen in Münchner Kino sexuell missbraucht: Polizei sucht nach unbekanntem Täter

Ursprungsmeldung:

München – Im Mathäser Filmpalast (Bayerstraße) wurden an zwei verschiedenen Samstagen im März 2023 Kinder sexuell missbraucht. Die Münchner Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun auch mithilfe veröffentlichter Bilder nach dem unbekannten Täter.

Im ersten Fall, der sich am 4. März zwischen 18.40 und 18.45 Uhr ereignet hatte, befand sich ein 13-jähriges Mädchen alleine in einem der Kinosäle. Der unbekannte Täter setzte sich während einer Kinderfilmvorstellung neben das Mädchen und „nahm unvermittelt sexuelle Handlungen an sich selbst vor“. Daraufhin entfernte sich das Mädchen vom Täter und dieser flüchtete aus dem Saal. Erst zu Hause vertraute sich das Mädchen einem Familienmitglied an, das Anzeige bei der Polizei erstattete.

Im zweiten Fall (18. März, zwischen 17.15 und 18 Uhr) befanden sich eine 12- und eine 13-Jährige in einem der Kinosäle. Der Täter setzte sich auch hier neben die Kinder und nahm sexuelle Handlungen an sich vor. Als die Mädchen dies bemerkten, flüchtete der Täter erneut. Die Kinder meldeten den Vorfall sofort Kino-Mitarbeitern, die die Polizei informierten.

München: Polizei sucht mit Fotos nach Unbekanntem

Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter bisher nicht gefasst werden. Das Kommissariat 17 hat die Ermittlungen in beiden Fällen übernommen und konnte Fotos des Täters aus Überwachungskameras sichern.

Die Staatsanwaltschaft München I hat daraufhin einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung beantragt, der vom Amtsgericht München erlassen wurde. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand handelt es sich in beiden Fällen um denselben Täter. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Unbekannten.

Zeugenaufruf: „Wer kennt diesen Mann bzw. kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort geben? Personen, die sachdienliche Hinweise zu der Person geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 17, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.“

