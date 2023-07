Super-Spende für die Tafel: Benefiz-Dinner von Stavros Kostantinidis bringt fast eine Million Euro

Von: Isabel Winklbauer

Teilen

Stavros Kostantinidis und seine Frau Saskia (2. u. 4. von links) mit den glücklichen Vertretern der Tafel. © Oliver Bodmer

Es ist die Höchste Summe, die beim Benefiz-Weihnachtsessen von Stavros Kostantinidis je zusammenkam: 969.052 Euro, also fast eine Million, haben der Rechtsanwalt (57) und seine Frau Saskia Greipl (52) zum letzten Christfest unter den geladenen Münchnern, darunter viele Vorstände großer Unternehmen, gesammelt.

„Die Gäste waren nach den Corona-Jahren in Geberlaune“, freute sich Kostantinidis, „aber man sieht an der Summe auch, wie wichtig die Tafel ist. Ihr kommt das Geld in diesem Jahr zugute. Die Ehrenamtlichen hier leisten hervorragende Arbeit, und das nur aus Helferlaune heraus!“



Gleich drei Schecks wurden am Freitag an der Ausgabestelle Großmarkthalle überreicht: 431.025,50 Euro an die Münchner Tafel, 438.026,50 an die Tafel Deutschland und 100.000 Euro an die Tafel Bayern. Der Regen floss in Strömen, doch angesichts solcher Summen gab es auf allen Seiten nur strahlende Gesichter. „Das ist genau der Segen, den wir von Zeit zu Zeit brauchen“, dankte Tafel-Gründerin Hannelore Kiethe (78). „So eine Summe zeigt, was für große Spender wir in München und welchen Rückhalt wir in der Bevölkerung haben. Sie zeigt aber auch die Wertschätzung für unsere rund 1000 Helfer.“



Hunderte Menschen warten an der Großmarkt-Ausgabe auf Obst, Gemüse, Brot, Nudeln, Wurst und andere Lebensmittel. © Oliver Bodmer

Nur wenige Meter weiter war zu sehen, dass das Geld auch dringend gebraucht wird. Eine lange Schlange Bedürftiger stand, wie jeden Freitag im Großmarkt, um Lebensmittel an. Etwa Bassel (49) und Lillija (44) Al Rahieh, die aus der Ukraine stammen und mit ihrem 16-jährigen Sohn jeden Monat mit 1240 Euro vom Jobcenter auskommen müssen. „Wir holen hier, was wir brauchen“, sagt Bassel, „und ich koche es dann, egal was. Kartoffeln. Reis, Gemüse. Auch Fleisch gibt es einmal im Monat.“



Oder Marion P. (59). „Ich bekomme 450 Euro Hartz IV im Monat, wohne in einem Flexi-Heim und bringe auch meinen Mitbewohnern Lebensmittel mit“, erzählt sie. Sie sei der Tafel dankbar. „Die Mitarbeiter machen es einem leicht. Sie sind freundlich, man fühlt sich nicht ausgegrenzt.“



Und auch Rebecca Kiesel (47) schätzt die Tafel sehr. Sie lebt von 1000 Euro Erwerbsminderungsrente knapp über der Hartz-IV-Grenze und sagt: „Ich sehe das hier alles als Geschenk und finde es nicht selbstverständlich. Vor allem Obst, Gemüse und Blumen zu bekommen, finde ich toll. Die sind im Geschäft immer viel zu teuer.“



Rund 20.000 Gäste besuchen an 28 Ausgabestellen wöchentlich die Tafel. Die Organisatoren werben derzeit verstärkt für Spenden von frischen Lebensmitteln, denn die Logistiksysteme der Supermärkte werden immer vorsichtiger, so dass immer weniger übrigbleibt. Zudem gibt es seit Januar eine Notkiste für Menschen, die existentiell von Hunger bedroht sind. Die Kiste enthält Lebensmittel für eine Woche und hält die 50-60 Betroffenen akut über Wasser.