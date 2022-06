Tausende Euro Schulden: Wie Beratungsstellen helfen

Von: Leoni Billina

Teilen

Silvia Morelle von der Caritas Schuldnerberatung berät das verschuldete Paar und sorgt dafür, dass es wieder Licht am Horizont sieht. © Oliver Bodmer

Das Leben wird immer teurer, die Geldbeutel der Münchner sind extrem belastet. Immer mehr Menschen brauchen deshalb Hilfe. Sie bekommen sie bei der Schuldnerberatung des Caritasverbands.

Lebensmittel kosten mehr, die Preise für Erdgas in München sollen erneut massiv steigen. Armut und Überschuldung können die Konsequenzen sein – davor warnt der Caritasverband, der eine kostenlose Schuldnerberatung anbietet. Im vergangenen Jahr suchten 5730 Klientinnen und Klienten Hilfe bei den Beratungsstellen – Tendenz steigend. „In den ersten fünf Monaten diesen Jahres hatten wir deutlich mehr Anmeldungen als im Vergleichszeitraum des letzten Jahres“, sagt Sabine Schuster von der Caritas.

Es gibt vieles, was die Finanzlage aus dem Gleichgewicht bringen kann: Über die Verhältnisse zu leben, Ratenkäufe, Kreditfallen – oder aber unplanbare Ereignisse und Schicksalsschläge. So wie bei Tom S. (53) und seiner Frau Bine (54, Namen geändert).

Ein Leben voller Arbeit - und dann 40 000 Euro Schulden

Wenn Tom erzählt, was ihm und seiner Frau passiert ist, ringt er um Worte. Er ist mittlerweile müde, krank, kann einfach nicht mehr. Sein ganzes Leben lang hat er gearbeitet und Geld verdient. Doch jetzt belasten das Ehepaar 40 000 Euro Schulden. Einziger Ausweg: die Privatinsolvenz. Das Ehepaar S. sitzt bei der Schuldnerberatung der Caritas, ihnen gegenüber ihre Beraterin Silvia Morelle. „Ich wusste: Wenn uns hier nicht geholfen wird, müssen wir aufgeben“, sagt Bine. Alles begann im Februar 2021. In diesem Monat trat Tom eine neue Arbeitsstelle im Bereich Facility Management (Liegenschaftsverwaltung) an. Ein Spezl habe ihm die Stelle angeboten, ihn monatelang gelockt. 500 Euro mehr würde er im Monat verdienen.

Das Ehepaar hatte zu der Zeit einen Kredit abzuzahlen. Monatliche Rate: 500 Euro. Tom entscheidet sich für den Jobwechsel. „Dann ging es los.“ Zuerst flattern Briefe der Krankenkasse ins Haus: Tom sei nicht angemeldet, soll den Höchstbeitrag zahlen. Er weist seinen neuen Arbeitgeber darauf hin, wird immer wieder vertröstet. Dann bleibt das Gehalt aus. Schließlich taucht der neue Chef unter, ist nicht mehr aufzufinden. Tom bleibt zurück: Ohne Krankenversicherung, mit mehreren ausstehenden Monatsgehältern – die Schuldenspirale beginnt sich zu drehen.

„Wir hatten nichts mehr.“

Das Ehepaar kann seine Fixkosten nicht mehr decken. Bines Gehalt reicht gerade so für die Miete. Dann wird Tom schwer krank, kann nicht mehr arbeiten. „Wir hatten nichts mehr“, sagt Bine. Die beiden brauchen Hilfe, werden von einem Amt zum nächsten geschickt, wegen Corona dauert alles auch noch länger als sonst.

Die Lage wird immer schlimmer – bis sich Bine an die Schuldnerberatung wendet. „Da haben wir unseren Engel gefunden“, sagt Tom und schaut dabei Silvia Morelle an. Der erste Schritt: Den Überblick wiedergewinnen. Morelle hilft, reicht schließlich den Antrag auf Privatinsolvenz ein. „Ich wage die Prognose, dass Familie S. im Jahr 2025 einen Neuanfang machen kann“, sagt sie zuversichtlich.

Es kann jeden treffen

Sie betont: „Es ist wichtig zu wissen, wie unglaublich schnell das alles gehen kann. Es muss nicht sein, dass man über seine Verhältnisse lebt – es reicht eine Aneinanderreihung von unglücklichen Ereignissen, die wahnsinnige Auswirkungen haben kann.“ Tom und Bine können das alles in paar Jahren hinter sich lassen. Für das Ehepaar bedeutet das: endlich Licht am Horizont.