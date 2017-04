Krawalle am Ostbahnhof - 50 Personen des Platzes verwiesen

Randale im Münchner Osten: Auf dem Gelände der Optimolwerke und am Ostbahnhof haben sich am Samstagmorgen tumultartige Szenen abgespielt.

München - Die Bundespolizei musste nach eigenen Angaben annähernd 50 Platzverweise gegen teils sehr aggressive Männer aussprechen. In manchen Fällen half nur noch körperlicher Zwang um die Anordnungen umzusetzen.

Was war passiert? Gegen 4 Uhr hatten Club-Mitarbeiter die Polizei alarmiert, weil es auf dem Optimol-Partygelände in Berg am Laim zu Streit und teils Prügeleien unter circa 20 bis 30 Besuchern überwiegend afrikanischer Nationalität gekommen war. Die meisten von ihnen waren stark betrunken und laut Angaben der Polizei extrem aggressiv. Nachdem es den Beamten – die Bundespolizei unterstützte die Kollegen des Freistaates – gelungen war, die Situation zu beruhigen, teilte sich die Gruppe. Offenbar trafen sie dann am Ostbahnhof wieder aufeinander. Denn dort krachte es erneut.

Im Bereich der östlichen Unterführung sowie am Haupteingang kam es zu weiteren verbalen Auseinandersetzungen. Körperverletzungen konnten nach Angaben der Bundespolizei jedoch verhindert werden. Die Einsatzkräfte mussten dort schließlich gegen 50 Personen Platzverweise aussprechen, die zum Teil mittels körperlichem Zwang durchgesetzt wurden. Die Polizeibeamten blieben bei den Einsätzen unverletzt. Ein konkreter Auslöser für die Randale war vorerst nicht zu ermitteln, hieß es von der Polizei.

