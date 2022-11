Schüsse in Berg am Laim? Heftiger Streit endet mit Platzwunde durch Bratpfanne

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

Eine Bratpfanne sorgte in Berg am Laim für eine Platzwunde (Symbolbild). © IMAGO/moodboard

In Berg am Laim kam es zu einem größeren Polizeieinsatz - wegen eines Familienstreits, bei dem eine Bratpfanne für gefährliche Körperverletzung sorgte.

München - Schüsse in Berg am Laim - doch für die Verletzung sorgte eine Bratpfanne. Dieser ungewöhnliche Polizeieinsatz der Polizei München spielte sich am Donnerstagabend (17.11.2022) ab. Wie die Beamten berichten, wurde die Einsatzzentrale um etwa 18:55 Uhr durch mehrere Anrufe alarmiert - Bürger in Berg am Laim hatten Schüsse gehört. Sofort machten sich mehrere Streifen auf den Weg zum Einsatzort.

Akute Gefahr bestand zu diesem Zeitpunkt laut Polizei nicht mehr, obwohl es Verletzte gab. Doch woher waren die Schüsse gekommen?

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Streit mit Pistole in Berg am Laim: Es ging wohl um eine Frau

Ein handfester Streit hatte sich in der Wohnung entwickelt, und durch das geöffnete Küchenfenster konnten die Nachbarn alles mit anhören. Die Beteiligten waren ein Vater (57) und ein Sohn (32) aus München, sowie ein weiterer 32-Jähriger Deutscher ohne festen Wohnsitz.

Dieser erschien am frühen Abend an der gemeinsamen Wohnung von Vater und Sohn. Womöglich war er dabei schon auf Krawall gebürstet, denn er sei davon ausgegangen, dass sich seine Ex-Lebensgefährtin ebenfalls in der Wohnung befände und mit dem Sohn eine neue Beziehung führen würde.

32-Jähriger droht mit Pistole - 57-Jähriger kommt ihm mit Bratpfanne zuvor

Lautstark stritt der Neuankömmling nun mit dem Vater. Ersterer drohte mit einer Schreckschusspistole, doch der Vater kam ihm zuvor: Er schlug ihn mit einer Bratpfanne. Als sich der Streit vor die Haustüre verlagerte, kam der Sohn seinem Vater zur Hilfe. Gemeinsam überwältigten sie den Mann mit der Pistole, doch dabei lösten sich einige Schüsse aus der Schreckschusspistole.

Verletzt wurde durch die Schüsse niemand - doch die Bratpfanne hatte durchaus Schaden angerichtet. Der 32-Jährige erlitt durch den Schlag mit dem Küchenutensil eine Kopfplatzwunde. Vater und Sohn kamen mit Schürfwunden davon. Der 32-Jährige und der Sohn wurden zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei München ermittelt in dem Fall. (cg)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus München und der Region finden Sie auf tz.de/muenchen.