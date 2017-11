Audi-Fahrer rammt zwei Autos, Baum und Laterne - und muss reanimiert werden

Der Fahrer eines Audi hat auf der Rosenheimer Straße in München die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er rammte zwei Autos, einen Baum, einen Findling und eine Laterne. Der Mann musste reanimiert werden.

Am Dienstagabend ereignete sich auf der Rosenheimer Straße in Berg am Laim ein Verkehrsunfall mit einem PKW und erheblichem Schaden. Gegen 18 Uhr war ein etwa 60-jähriger Fahrer eines Audi stadteinwärts unterwegs. Wegen eines medizinischen Problems verlor der Fahrer auf Höhe Anzinger Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug.

In Folge dessen streifte er mit seinem Audi zwei andere Fahrzeuge, dann einen am Straßenrand stehenden Findling, riss im weiteren Verlauf einen Baum um und kam dann an einer Straßenlaterne zum Stehen.

Fahrer war eingeklemmt

Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst stellten fest, dass der ansprechbare Fahrer in seinem Fahrzeug nicht eingeklemmt war und versorgten ihn in einem Rettungswagen. Hier erlitt er unvermittelt einen Kreislaufstillstand und musste durch den anwesenden Notarzt und die Rettungsdienstbesatzung reanimiert werden.

Unfall mit Audi in Rosenheimer Straße: Bilder Zur Fotostrecke

Nachdem seine Vitalfunktionen wiederhergestellt werden konnten, wurde er in den Schockraum einer Münchner Klinik transportiert. Nach der Unfallaufnahme durch die Polizei entfernten Einsatzkräfte der Feuerwehr den umgerissenen Baum und schnitten den Laternenmast um. Der Sachschaden kann derzeit nicht abgeschätzt werden.

Die wichtigsten Geschichten aus diesem Teil Münchens posten wir auch auf der Facebookseite „Berg am Laim - mein Viertel“

mm/tz