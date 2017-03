Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Ein 77-jähriger ist mit seinem Fahrrad in Berg am Laim schwer gestürzt. Dabei zog sich der Rentner lebensbedrohliche Verletzungen zu.

Gegen 18.40 Uhr war am gestrigen Montag ein 77-Jähriger mit seinem Fahrrad verbotenerweise auf dem östlichen Gehweg der St.-Michael-Straße in Berg am Laim unterwegs. Wie die Münchner Polizei mitteilt, fuhr der Mann dabei über einen mehrere Zentimeter hohen Bordstein hinweg auf die Fahrbahn und verlor in Folge dessen die Kontrolle über sein Fahrrad. Der Rentner stürzte mitsamt seiner Ladung, bestehend aus Eisstock samt Zubehör, auf die Fahrbahn.

Da er keinen Helm trug, zog sich der 77 Jahre alte Mann schwere Kopfverletzungen zu und musste noch an der Unfallstelle intubiert werden. Im Anschluss daran wurde er in den Schockraum eines Münchner Klinikums zur stationären Behandlung gebracht. Nach Auskunft der behandelnden Ärzte sind die Verletzungen, die der Rentner erlitten hatte, durchaus lebensbedrohlich.

fr

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa