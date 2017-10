Miet-Irrsinn in München: 50 Euro pro Nacht für Mini-Gartenhütte

Ein Screenshot von eBay-Kleinanzeigen zeigt das Angebot, das am 25. Oktober erstellt wurde.

Der Wohnungsmarkt in der Landeshauptstadt sorgt für immer verrücktere Angebote. Eine besonders skurrile Anzeige findet sich auf eBay-Kleinanzeigen.

München - Über den extremen Mangel an Wohnungen und die explodierenden Mieten in München wurde schon oft berichtet. Eine Wohnungsannonce auf dem Portal eBay-Kleinanzeigen macht den ganzen Irrsinn auf dem Wohnungsmarkt in der Landeshauptstadt besonders deutlich.

Dort wird eine kleine Gartenhütte als Unterkunft angeboten. Für die Hütte mit nur einem Zimmer im Stadtteil Berg am Laim muss man 50 Euro pro Nacht auf den Tisch legen. Immerhin: Stromanschluss, W-Lan und Waschmaschine seien vorhanden und man darf auch rauchen. Aber wird es nicht furchtbar kalt im Winter? Auf einem Foto sieht man eine Elektroheizung. Außerdem bietet die möblierte Unterkunft ein Schlafsofa und eine Holztruhe, die auch als Tisch dient.

+ Auf diesem Bild sieht man, wie es in der Hütte aussieht: Schlafsofa, Truhe, Heizkörper. Eine spartanische Einrichtung. © Screenshot eBay-Kleinanzeigen

Dafür haben die Mieter aber keine eigene Dusche und kein WC in der Hütte. Um auf das stille Örtchen und ins Bad zu gelangen, muss man durch den Kellereingang ins Haus gehen. Sicher nicht angenehm bei Minustemperaturen am frühen Morgen.

Noch wollte dort niemand schlafen

Ein tz-Leser, der unsere Redaktion auf die Anzeige aufmerksam machte, ist empört. Das Angebot sei ein „krasses Beispiel für die Gier, die die Wohnungsnot in München auslöst“. Der Anbieter teilte unserer Redaktion telefonisch mit, dass er bislang keine Anfragen erhalten habe. Er habe die Anzeige eher „zum Spaß“ eingestellt. Vielleicht wolle beispielsweise jemand zur Wiesnzeit dort unterkommen.

Als kurzfristige „Notunterkunft“ oder zum Oktoberfest mag diese Hütte dienlich sein. Mehr aber wohl nicht.

