Beschimpfungen und Schläge: Homophobe Attacke gegen diverse Person (20) - Tatverdächtige in U-Haft

Von: Nadja Hoffmann

Beim CSD feierten Zehntausende die Freiheit. © Frank Hoermann / SVEN SIMON

Schock an der Schwanthalerhöhe: Dort wurde am Donnerstag eine diverse Person wegen ihres Aussehens angegriffen. Die beiden Tatverdächtigen wurden festgenommen

Dass München bunt ist, haben zehntausende Menschen erst am vergangenen Wochenende beim Christopher-Street-Day gefeiert. Im Gegensatz zu Toleranz und Offenheit steht der homophobe Angriff auf eine diverse Person, zu dem es am Donnerstagmittag an der Schwanthaler Höhe im Westend gekommen ist. Laut des Münchner Polizeipräsidium haben dort zwei Männer auf ihr Opfer (20) eingeschlagen, das wohl mit einem Bart gepaart mit weiblicher Kleidung und Nagellack aufgefallen ist. „Nach den ersten Ermittlungen lag die Ursache des Streits darin“, erklärt das Präsidium, dass die Angreifer die Person ohne deren Zustimmung mit einem Mobiltelefon gefilmt haben. Die Situation eskalierte dann sehr schnell: Zunächst kam es zu homophoben Äußerungen, dann schlugen die beiden Männer zu.

Angreife sind polizeibekannt: Lange Liste an Vorstrafen

Ein 23-jährige Passant erkannte den Ernst der Lage und kam dem Opfer, das leicht verletzt wurde, zu Hilfe. Sein Versuch zu schlichten, endete aber mit Verletzungen. Auch der 23-Jährige musste Schläge einstecken. Die beiden Angreifer entfernten sich nach der Attacke vom Ort des Geschehens. Die inzwischen alarmierten Polizeibeamten traf die jungen Leute aber in Tatortnähe, wo ihre Festnahme erfolgte. Es zeigte sich: Sowohl der 17-jährige als auch der 19-jährige Münchner sind im Präsidium an der Ettstraße bestens bekannt: Die Liste ihrer Vergehen, zu denen auch Körperverletzungen gehören, ist mit 20 Einträgen lang. Die beiden Männer sitzen nun in der Justizvollzugsanstalt Stadelheim: Der Ermittlungsrichter ordnete Untersuchungshaft an.