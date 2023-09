Immo-Poker am Hauptbahnhof entschieden: Das Elementum hat einen neuen Besitzer

Von: Nadja Hoffmann

Teilen

Bis 2026 soll jetzt das moderne Büro- und Geschäftsgebäude entstehen. © Grafik: Herzog & De Meuron

Nun also doch: Der Hedgefonds Oaktree ist der neue Mehrheitseigentümer beim Elementum. Die Fertigstellung des modernen Quartiers verschiebt sich nun um ein Jahr.

München – Es ist keine drei Wochen her, dass die Gerüchteküche in der Immobilienwelt heftig gebrodelt hat. Dabei ging es um eines der interessantesten Projekte im Münchner Bahnhofsviertel: das Elementum. Für das neue schicke Quartier, so hieß es, gibt es einen neuen Besitzer. Was damals noch von allen Seiten dementiert wurde, ist jetzt offiziell. Demnach heißt der neue Mehrheitseigentümer Oaktree – der Hedgefonds hat die Kontrolle für das Projekt übernommen.

Elementum wird wohl erst im Jahr 2026 fertig: Vorbereitungen laufen

Diese Nachricht bestätigt der bisherige Besitzer, die Firma Imfarr in Wien. Ihr gehören demnach nur noch 25 Prozent des Elementums. Spannend: Ursprünglich waren auch der ehemalige österreichische Kanzler Werner Faymann (SPÖ) und sein einstiger Regierungssprecher Matthias Euler-Rolle mit ihrer Firma 4 Pro an der Imfarr und damit auch am Elementum beteiligt. Dies ist aktuell nicht mehr der Fall, wie Euler-Rolle gegenüber unserer Zeitung bestätigt.

Wie es vonseiten Oaktrees heißt, wurde der Münchner Projektentwickler Accumulata mit dem Projektmanagement des ehemaligen Postbankgebäudes an der Paul-Heyse-Straße beauftragt. Vorgesehen sei, mit den bisherigen Planungsteams und Unternehmen weiterzuarbeiten. „Zuletzt wurde das Gebäude teilentkernt. Die finalen Vorbereitungen für den Hochbau laufen noch bis zum ersten Quartal des Jahres 2024.“ Die Fertigstellung des Elementums ist jetzt für 2026 geplant. Die Planungen für das Projekt in direkter Bahnhofsnähe stehen schon seit Jahren im Fokus. Auch deshalb, weil das Gebäude von den Schweizer Star-Architekten Herzog & De Meuron geplant wurde.

Regelmäßig, kostenfrei und immer aktuell: Wir stellen Ihnen alle News und Geschichten aus München zusammen und liefern sie Ihnen frei Haus per Mail in unserem brandneuen München-Newsletter. Melden Sie sich sofort an!