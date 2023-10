Sonntagsbesuch endet im Krankenhaus: Familie findet Rentner unter eingestürztem Carport

Von: Lisa Metzger

Teilen

In München wurde ein 86-Jähriger von seinem Carport begraben. Wie der Carport (siehe Symbolbild) genau aussah, ist nicht bekannt. Ebenso wenig die Ursache des Einsturzes. © Imago/Herrmann Agenturfotografie/Karsten Eggert/Canva Collage

In München wurde ein 86-jähriger Mann unter seinem Carport begraben. Sein Sohn fand ihn bei einem Besuch schwer verletzt unter den Trümmern.

München - Ein Besuch am Sonntag (8. Oktober) endet mit einem Notruf: In München ist ein 86-Jähriger schwer verletzt von seinem Sohn und dessen Familie aufgefunden worden, sagte die Feuerwehr in einer Mitteilung. Der Mann lag unter den Trümmerteilen seines Carports. Während der Sohn versuchte, den Begrabenen zu befreien, rief die Frau die Feuerwehr und den Rettungsdienst.

Feuerwehr beseitigt Carport-Trümmer – Mann schwer verletzt

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort damit beschäftigt, Bauteil für Bauteil von dem Mann zu heben. Als sie schließlich an den 86-Jährigen herankamen, leiteten sie die Erstversorgung ein. Der hinzugerufene Notarzt intensivierte die Maßnahmen und brachte den Schwerverletzten schließlich in ein Krankenhaus.

Wie lange der 86-Jährige schon unter dem Carport lag, ist nicht bekannt. Ebenso wenig die Ursache des Einsturzes.

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen tz-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie tz.de/muenchen ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.

Regelmäßig, kostenfrei und immer aktuell: Wir stellen Ihnen alle News und Geschichten aus München zusammen und liefern sie Ihnen frei Haus per Mail in unserem brandneuen München-Newsletter. Melden Sie sich sofort an!