Betroffen vom Abgasskandal – Was tun?

Von: Janine Napirca

Sind Sie vom Abgasskandal betroffen? © https://unsplash.com/photos/aBGYL-ue5xo

Die Automobilindustrie und die Klimaziele ✘ Manipulation und Diesel-Skandal ✘ Wie können sich Verbraucher schützen?

Der Abgasskandal in der Automobilindustrie sorgt seit 2015 für Aufruhr. Zum einen zeigt er deutlich, wie wenig die Fahrzeughersteller bereit sind, an den Klimaschutzzielen mitzuarbeiten. Zum anderen werden dadurch auch die Besitzer von Autos geschädigt, die durch illegale Technik die Angaben ihrer CO₂-Emissionen manipuliert haben und nun mitunter stillgelegt und ausgetauscht werden müssen. Was können Halter von betroffenen Fahrzeugen tun, um sich zu schützen und Schadensersatz zu erhalten?

Internationale Klimaschutzziele

Damit wir die Kipp-Punkte, an denen unsere Erde durch die Umweltbelastungen nachhaltig Schaden erleidet, verhindern können, haben viele Regierungen der Welt sich darauf geeinigt, dringende Reduzierungen des CO₂-Ausstoßes der Wirtschaft umzusetzen. Dazu gehören Werte, die zu festen Daten erreicht werden müssen. Vorgänge, wie der SEAT Abgasskandal des Volkswagenkonzerns, zeigen, dass sich die Automobilindustrie zugunsten ihrer Einnahmen nicht ausreichend an diese Vorgaben halten möchte.

Die Automobilindustrie im Fokus

Als ein hoher Verursacher von Umweltverschmutzung ist die Automobilindustrie bei den Reduzierungen besonders im Fokus. Autohersteller müssen den CO₂-Ausstoß von Neuwagen zwischen 2021 und 2030 schrittweise um 35 Prozent senken.

Die Automobilindustrie selbst hält diese Vorgaben für unumsetzbar, während andere Institute, wie der International Council on Clean Transportation (ICCT), berechnen, dass durch eine Kombination aus einem Fokus auf Elektroautos und einer technischen Effizienzsteigerung der bestehenden Verbrennungsmotoren sogar eine Senkung des CO₂-Ausstoßes von bis zu 50 Prozent möglich wäre.

Dass die Automobilhersteller nicht die Reduzierung der Abgase umsetzen, die ihnen möglich wäre, ist schon länger bekannt. Da die Elektroautos den gesamten CO₂-Ausstoß reduzieren, den die Industrie erzeugt, haben sie keinen Druck, die Effizienz der Verbrennungsmotoren in diesem Zusammenhang zeitgleich zu verbessern. Dazu kommen Regelungen, wie, dass Elektroautohalter die Mengen an CO₂, die sie durch die E-Autos einsparen, verkaufen können.

Die Automobilindustrie kann diese CO₂-Zertifikate kaufen und von der Menge an Emissionen abziehen, die sie erzeugen. So können sie die Grenzwerte einhalten, ohne, dass die vorhandenen Verbrennungsmotoren wirklich nur die abgemachten Werte ausstoßen. Dadurch muss die Automobilindustrie keine Strafzahlungen leisten. Ohne das Ausnutzen dieser Auszahlungen der Treibhausgas-Quote wäre sie verpflichtet, die Reduzierung der CO₂-Abgase ihrer Autos tatsächlich effektiver zu reduzieren.

Für die Industrie bedeutet das aber viel Aufwand und potenzielle Verluste, die beispielsweise durch die attraktive Partnerschaft mit Treibstoff-Händlern zustande gekommen sind. Es sind Gründe wie diese, die dazu geführt haben, dass die Automobilindustrie die offiziellen Angaben über die Abgasproduktion ihrer Verbrennungsmotoren fälschen. Diese Täuschung wurde als „Diesel-“ oder „Abgasskandal“ bekannt.

Der Abgasskandal

2015 wurde zuerst bewiesen, dass Autohersteller wie die Volkswagen-Tochter SEAT illegale Abschalteinrichtungen in Dieselfahrzeuge eingebaut haben, um die gesetzlich erlaubten Schadstoff-Grenzwerte zu umgehen. Die betroffenen Modelle sind beispielsweise:

SEAT Alhambra II

SEAT Arona

SEAT Ateca

SEAT Exeo

SEAT Ibiza

SEAT Leon II

SEAT Leon III

SEAT Telodo IV

SEAT Terraco

Insgesamt sind es in Deutschland alle SEAT-Modelle, mit einem EA189 Motor mit 1,2 Liter, 1,6 Liter und 2,0 Liter und mit einem EA288 Motor mit 1,6 Liter und 2,0 Liter.

Folgen für SEAT-Halter

Das hat nicht nur eine negative Auswirkung auf die Umwelt und die Automobilindustrie, sondern auch die Halter von SEAT-Autos. Obwohl diese sich bei dem Kauf dieser Modelle nicht darüber bewusst waren, dass sich die Wagen nicht wirklich an die Vorgaben der Klimaschutzziele halten, müssen sie nun mit Wertverlusten, Fahrverboten und sogar Fahrzeug-Stilllegungen rechnen.

Aufgrund des Aufwands und der Kosten, die Besitzer dieser Modelle jetzt leisten müssen, haben sich einige Rechtsanwälte in Deutschland darauf konzentriert, sie bei der Entschädigung dieser Schäden zu unterstützen. Wer sich unsicher darüber ist, ob das eigene Auto betroffen ist, kann es auf die Abgasmanipulation prüfen lassen. Ist der Wagen betroffen, gibt es mehrere Handelsmöglichkeiten.

Empfehlungen

SEAT versucht, den Schaden zu minimieren, der sie aufgrund ihres Betrugs erwartet. Eine Lösung, die sie anbieten, ist ein Software-Update. Es soll die CO₂-Emissionen, die der Wagen ausstößt, minimieren.

Anwälte empfehlen allerdings, dieses Software-Update zu verweigern. Viele Nutzer berichten, dass statt der Reduzierung des Schadstoffausstoßes teilweise mehr CO₂ erzeugt wird, die Motorleistung verringert wird, mehr Geräuschemissionen entstehen und mehr Kraftstoff verbraucht wird.

Stattdessen können Besitzer von betroffenen Modellen drei Wege einschlagen:

Kaufpreiserstattung: Fehlerhafte Kredit- und Kaufverträge für die Anschaffung eines SEATs können aufgelöst und rückabgewickelt werden. In diesem Fall müssen die Besitzer des Autos eine Nutzungsentschädigung leisten, aber erhalten die Raten, die gezahlt wurden, zurückerstattet, und das Auto geht in den Besitz der Bank über. Schadensersatz: Gemäß § 826 des Bundesgesetzbuches (BGB) können SEAT-Halter vor Gericht zudem aufgrund von vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung einen Schadensatz bekommen. Anwälte helfen dabei, verbraucherfreundliche Urteile zu erhalten. In diesem Fall behalten die Besitzer den betroffenen Wagen und können mit dem Schadensersatz Dinge, wie Fahrzeug-Stilllegungen und Wertverluste, ausgleichen. Tausch: Besitzer der Autos können die betroffenen Fahrzeuge zurückgeben. In diesem Fall erhalten sie ein gleichwertiges Ersatzfahrzeug.

Fazit

Die Automobilindustrie ist nicht bereit, mit den Klimaschutzvorgaben an einem Strang zu ziehen. Vorgänge wie der Abgasskandal zeigen deutlich, wie bereit sie sind, zu ihrem Vorteil die Angaben zu der Einhaltung der Klimaschutzziele zu manipulieren. Das hat nicht nur negative Auswirkungen auf die Umwelt, sondern auch die Fahrzeughalter, die ohne ihr Wissen betroffene Fahrzeuge gekauft haben, die sich nicht an die festgelegten CO₂-Emissionen halten. Diese können durch anwaltliche Hilfe die Schäden, die sie dadurch erleiden, reduzieren und Schadensersatz anfordern.

