Betrugs-Vorwürfe: Polizei durchsucht Max-Planck-Institut

München - Wurde im Max-Planck-Institut für Psychiatrie falsch abgerechnet? Beamte durchsuchen das Gebäude am Mittwoch.

Die Polizei hat das Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München wegen Verdachts des ärztlichen Abrechnungsbetrugs durchsucht. Es liege eine Anzeige gegen mehrere Personen vor, teilte die Staatsanwaltschaft München I am Mittwoch mit.

Außerdem werde der Vorwurf der Untreue untersucht. Die Ermittler sicherten Aktenberge und elektronische Daten, mit Festnahmen rechnete die Staatsanwaltschaft zunächst nicht. Die Durchsuchungen dauerten am Mittwochmittag noch an. Das Max-Planck-Institut kündigte eine Stellungnahme für den Nachmittag an.

