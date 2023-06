Bewaffneter löst Großeinsatz am Ostbahnhof aus - Münchner (21) kommt in psychiatrische Klinik

Von: Nadja Hoffmann

Am Ostbahnhof kam ein Großaufgebot der Polizei zusammen. © Götzfried

Alarm am Ostbahnhof! Dort hat am Freitagvormittag ein Bewaffneter für einen Großeinsatz der Münchner Polizei gesorgt. Der Mann konnte von den Spezialkräften des Präsidiums festgenommen werden. „Es bestand keine Gefahr für die Bevölkerung“, betonte Polizeisprecher Andreas Franken. Um 10.40 Uhr hatten gleich mehrere besorgte Bürger die Notrufnummer der Einsatzzentrale gewählt. Wie es hieß, würde sich ein Mann mit einer Waffe am Orleansplatz in Haidhausen aufhalten. Wie Franken erklärt, laufen in einer solchen Situation „vorgeplante Maßnahmen“ ab. Heißt konkret: Die Polizei schickt ein Großaufgebot und Sonderkommandos an den Ort des Geschehens, der in diesem Fall am Ostbahnhof war. Schnell zeigte sich dort: „Es gibt keine akute Bedrohungslage.“



Keine akute Bedrohungslage

Denn die Person, ein 21-jähriger Münchner, war nicht mit einer scharfen Waffe unterwegs. Er trug laut der Polizei stattdessen eine PTB-Waffe bei sich. Solche Schreckschusspistolen und Gewehre sehen täuschend echt aus. bei sich. Nach seiner Festnahme musste der Mann wegen einer Kopfverletzung medizinisch versorgt werden. Ob er bei dem Zugriff verletzt worden ist, blieb zunächst unklar. Im Anschluss wurde der Mann in eine psychiatrische Klinik gebracht. Mit seiner Festnahme war der Einsatz am Ostbahnhof aber nicht gleich beendet. Weil es mehrere Notrufe mit verschiedenen Aussagen gab, wollten die Beamten sichergehen, dass nicht ein zweiter Bewaffneter vor Ort war. „Deshalb haben wir die Fahndung zunächst aufrecht erhalten“, erklärt Franken. Nach kurzer Zeit konnte dann Entwarnung gegeben werden.