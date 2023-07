Bewaffneter Mann an Grundschule: Fehlalarm löst Großeinsatz in Neuperlach aus

Polizei rückt mit starken Kräften an

+ © Friso Gentsch/dpa Die Polizei kann einen Ermittlungserfolg verbuchen (Symbolfoto). © Friso Gentsch/dpa

Per Notruf-App wurde die Polizei am Donnerstagvormittag über seine besorgniserregende Sichtung informiert. Ein Fehlalarm, zu dem es derzeit deutschlandweit immer wieder kommt.

Ein bewaffneter Mann an einer Grundschule in Neuperlach: Dieser Notruf ist bei der Münchner Polizei am späten Donnerstagvormittag eingegangen. Ein Alarm, der im Präsidium ernst genommen wird. Um 11.30 Uhr schickte die Polizei sofort mehr als 20 Streifen an die Rennertstraße im Osten der Stadt. Vor Ort konnte aber Entwarnung gegeben. „Es zeigte sich, dass der Notruf gefaked war“, sagte Präsidiumssprecher Andreas Franken. Der Fehlalarm wurde über eine spezielle Smartphone-App ausgelöst und steht nicht nur für sich. Wie sich zeigt, kommen solche falschen Alarmierungen deutschlandweit vor. .

Täter machen sich strafbar

Laut der Polizei soll es am Donnerstag einen zweiten Fall in Deutschland gegeben haben. Am Mittwoch war das Reclam-Gymnasium in Leipzig betroffen, vor einer Woche bezog sich ein solcher Alarm auf die Carl-von-Ossietzky-Schule in Berlin-Kreuzberg. Das Problem: Seit dem Einsatz der Nora-App im September 2021 ist es zu einer Vielzahl von Fehlalarmen gekommen. Angesichts der beschriebenen Bedrohungslage muss die Polizei die Notrufe aber entsprechend ernst nehmen. In Neuperlach ist sie am Donnerstag mit, wie es aus dem Präsidium heißt, „mit starken Kräften angerückt“. Zeitgleich wurde versucht, den Absender des Notrufes zu identifizieren. Das erweist sich laut Franken aber mehr als schwierig, wenn in der App eine falsche Handynummer angegeben wird. Genau das war wohl bei dem Alarm der Fall, der zu dem Großeinsatz in Neuperlach – unweit des Einkaufszentrums – geführt hat.

Missbrauch nahm in Bayern stark zu

Die AppNora ist eine offizielle Notruf-App der Bundesländer. Menschen in Notlagen können darüber Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst erreichen. Notrufe lassen sich damit auch ohne Sprechen absetzen. Das soll insbesondere Menschen mit Sprach- und Höreinschränkungen helfen - und Menschen, die in bedrohlichen Lagen möglichst unbemerkt Hilfe rufen wollen. Genutzt wird die Standortfunktion des Geräts. Registrieren muss man sich mit einer Mobilnummer und dem Namen. In Bayern nahm der Missbrauch der App zuletzt stark zu