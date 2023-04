Bewaffneter Raubüberfall auf Münchner Norma-Markt: Unbekannter entkommt mit mickriger Beute

Von: Nadja Hoffmann

In einem Norma-Markt ist es zu dem bewaffneten Raubüberfall gekommen (Symbolbild). © Schörner

In einem Discounter in Obergiesing ist es am Donnerstagabend zu einem bewaffneten Raubüberfall gekommen. Ein Unbekannter bedrohte die Kassenkraft mit einem Messer.

München - Schock kurz vor dem Feierabend für die Mitarbeiterin eines Discounters in Obergiesing: Um 19.55 Uhr stand ein bewaffneter Mann vor der Kassiererin, bedrohte und attackierte sie, dann forderte er Bargeld. Laut der Polizei kam die 56-Jährige der Aufforderung nach. Der Unbekannte nahm rund 200 Euro an sich und machte sich auf die Flucht. Dabei lief für ihn nicht alles rund. Wie es von Seiten des Präsidiums heißt, kam es am Donnerstagabend zu dem bewaffneten Raubüberfall im Norma-Markt an der Schlierseestraße. Der Kriminelle legte dabei eine Flasche Wodka sowie zwei Energiedrinks aufs Band. Dann holte er aber nicht sein Geld zum Bezahlen heraus, sondern zückte ein Messer. „Das hat er der Kassiererin an den Hals gedrückt“, beschreibt ein Sprecher der Polizei die bangen Minuten für die Frau.

Supermarkt in München überfallen: Wer hat Hinweise zu dem Täter?

Nachdem sie dem Angreifer das Bargeld gegeben hat, packte er seinen „Einkauf“ sowie Zigaretten ein, dann rannte er in Richtung Giesinger Bahnhof davon. „Auf seiner Flucht wurde er von zwei auf den Raubüberfall aufmerksam gewordenen Zeugen verfolgt“, teilt die Polizei mit. Dabei verlor der Mann einen Teil seiner Beute, nämlich den Alkohol und die Energydrinks. Der Räuber wird auf zirka 20 Jahre geschätzt. Er ist eher klein, schlank, sprach hochdeutsch und war schwarz gekleidet. Dabei trug er ein Cap sowie eine schwarze FFP2-Maske. Wer Hinweise zu dem Täter hat, erreicht das Polizeipräsidium unter der Telefonnummer 089/29100.