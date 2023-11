„Auch Quereinsteiger willkommen“: Busfahrer in München händeringend gesucht

Von: Sabrina Proske

Im MVG-Bewerbungsbus können sich Interessierte über eine Ausbildung bei der Verkehrsgesellschaft informieren. Für geeignete Bewerber gibt‘s sogar eine vorläufige Zusage.

München - „Nächster Halt: Arbeitsvertrag!“ heißt es bei der Münchner Verkehrsgesellschaft. Am 8. November von 10 bis 15 Uhr lädt die MVG Interessierte ein, in den Bewerbungsbus einzusteigen und den Betrieb kennenzulernen. Konkret bietet sie die Ausbildung zum Busfahrer an und sucht darüber hinaus Fahrlehrer und Kfz-Mechatroniker. Der Bus steht im neuen Betriebshof Moosach, Eingang Hanauer Straße 24. Das Prinzip dabei ist einfach: Einsteigen – Informieren – Bewerbungsgespräch führen – Zusage sichern..

Der Bewerbungsbus steht am Mittwoch, 8. November, von 10 bis 15 Uhr im neuen Busbetriebshof Moosach (Eingang Hanauer Straße 24) © MVG, Jan Schmiedel

Rundgänge, Informationsgespräche, Probefahrten

Auf Rundgängen soll es Einblicke in die Bus-Werkstatt geben und bei Probefahrten mit einem MVG-Bus auf dem Betriebsgelände können Interessierte erste Erfahrungen im Fahrdienst sammeln. Außerdem informieren an diesem Tag Mitarbeiter aus Recruiting und Praxis über den Arbeitsalltag und führen Vorstellungsgespräche. Wer einen guten Eindruck macht, kann dann gleich eine Zusage mitnehmen.

Voraussetzungen, um bei der MVG zu arbeiten

Um an eine vorläufige Zusage zu kommen, sollten Bewerber diese formalen Voraussetzungen erfüllen:

Bewerber im Fahrdienst müssen mindestens 21 Jahre alt sein

Eigenverantwortliche, zuverlässige und engagierte Arbeitsweise

Gute Deutschkenntnisse und ein kundenorientiertes Auftreten

Führerscheinklasse B für den Bus sind mitzubringen, den Führerschein D/DE können Interessierte bei der SWM machen

Bereitschaft zu Schicht-, Wochenend- und Feiertagsarbeit

Die MVG weist ausdrücklich in ihrer Pressemitteilung darauf hin, dass auch Quereinsteiger herzlich willkommen sind. Entscheidet sich ein geeigneter Bewerber für die MVG, wird zunächst eine rund dreimonatige Ausbildung durchlaufen.

Interessierte können sich bereits vorab informieren

Alle Infos gibt es auf www.swm.de/bewerbungsbus, Alle Informationen zum Fahrdienst und zur Ausbildung gibt es auf www.mvg-jobs.de, Fragen beantwortet auch das SWM Recruiting Service Team telefonisch: 089 / 2361-2198.

