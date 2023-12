Schnitzel für 30 Euro: Ab wann machen Münchner den Irrsinn im Restaurant nicht mehr mit?

Von: Elisa Buhrke

Wirte schlagen Alarm: Die Preise in Restaurants der Landeshauptstadt könnten ab 2024 drastisch ansteigen, aufgrund der Erhöhung der Mehrwertsteuer auf 19 Prozent. Wie viel Geld sind Münchner noch bereit, für ihr Essen zu zahlen?

München - Die Gastro-Branche steht seit Jahren vor Problemen: Erst Corona, dann der Ukraine-Krieg mit hohen Lebensmittelpreisen und der Energiekrise als Folgen. Nicht zu vergessen der ständige Personalmangel. Das alles führt zu hohen Betriebskosten – und damit auch zu steigenden Preisen für die Gäste. Nach Zahlen des Statistischen Bundesamts sind „Gaststättendienstleistungen“ von Januar 2021 bis Oktober 2023 um rund 20 Prozent teurer geworden.

Doch die Lage dürfte sich verschärfen. Münchner Wirte warnen im Zuge der Mehrwertsteuererhöhung vor umfangreichem Gastronomie-Sterben. Ihr Argument: Wenn sie die Steuer eins zu eins an die Gäste weitergeben, können sich die Menschen das Essen gehen nicht mehr leisten. Ein Schnitzel in einem typischen Münchner Wirtshaus könnte dann zum Beispiel 30 Euro kosten. Vielleicht kommen die Gäste aber dennoch weiter – und die Wirte erhöhen die Preise schlichtweg, um selbst mehr Gewinn zu machen.

Unsere Leserinnen und Leser aus München sind gefragt: Wollen – oder können – Sie sich solche Preise im Restaurant überhaupt noch leisten? Und ab wann ist für Sie eine Grenze erreicht? Die Abstimmung finden Sie am Ende des Artikels. Vorab noch ein paar Informationen dazu, wie hoch die Preise wirklich steigen könnten.

Erhöhung der Mehrwertsteuer auf 19 Prozent – Wirte schlagen Alarm

Die Mehrwertsteuer war Mitte 2020 während der Pandemie auf sieben Prozent herabgesenkt worden. Im Zuge der Energiekrise und hohen Inflation wurde diese Maßnahme letztendlich bis Ende 2023 von der Politik verlängert. Doch ab Januar 2024 ist Schluss: Dann gilt wieder der reguläre Steuersatz von 19 Prozent. Das dürfte sich auf die Preise im Restaurant niederschlagen, wenn Gäste die höhere Steuer mitbezahlen müssen: Nach Berechnung der Deutschen Presse-Agentur (dpa) könnten Speisen dann noch einmal um 11,2 Prozent teurer werden. Oder aber, sie verschärfen sich wegen der Inflation noch weiter.

Die Preise in Münchner Restaurants könnten ab 2024 noch weiter steigen – wo ziehen Gäste die Grenze? © Collage: IMAGO / Christian Offenberg/ Wolfgang Maria Weber (links u.)/ Lindenthaler (rechts o.)/ mix1 (rechts u.)

Wie die Preise ab kommenden Jahr in München ansteigen könnten

Legt man die 11,2 Prozent zugrunde, wirkt sich das deutlich auf die Preise in der Gastronomie aus. Hier drei Beispiele typischer Münchner Wirtshäuser: Im Hofbräuhaus kostet ein Schweineschnitzel derzeit 17,50 Euro, Käsespätzle liegen bei 13,90 Euro. Werden diese um 11,2 Prozent verteuert, lägen sie im nächsten Jahr bereits bei 19,46 Euro und bei 15,46 Euro. Im Andechser am Dom sind die Preise ohnehin schon vergleichsweise stolz: Das Wirtshaus verlangt derzeit 27,50 Euro für ein Wiener Schnitzel (Kalbsfleisch). Im nächsten Jahr könnte das Schnitzel die 30-Euro Schwelle überschreiten: mit 30,58 Euro. Und im Augustiner am Dom lägen die Spätzle statt der aktuellen 18,90 Euro dann bei sage und schreibe 21,02 Euro.

Wichtig ist: Diese Rechenbeispiele sind bislang fiktiv.

Aktuelle Preise in Münchner Wirtshäusern und fiktive Preissteigerungen ab 2024 – eine Auswahl Andechser am Dom: Wiener Schnitzel 27,50 Euro (ab 2024: 30,58 Euro), Käsespätzle 15,50 Euro (ab 2024: 17,24 Euro) Augustiner am Dom: Wiener Schnitzel 26,90 Euro (29,91 Euro), Käsespätzle mit Salat 18,90 Euro (21,02 Euro) Augustiner Klosterwirt: Wiener Schnitzel 23,90 Euro (26,58 Euro), Käsespätzle mit Salat 13,90 Euro (15,46 Euro) Herrschaftszeiten: Wiener Schnitzel klein 17,50 Euro (19,46 Euro)/ normal 23,50 Euro, Käsespätzle (mit Salat) 15,90 Euro (17,68 Euro) Hofbräuhaus: Schnitzel (vom Schwein) 17,50 Euro (19,46 Euro), Käsespätzle 13,90 Euro (15,46 Euro) Nürnberger Bratwurst Glöckl: Wiener Schnitzel 26,90 Euro (29,91 Euro), Käsespätzle (mit Salat) 16,90 Euro (18,79 Euro) Weißes Bräuhaus: Schnitzel (vom Schwein) 22,90 Euro (25,46 Euro), Käsespätzle 12,90 Euro (14,34 Euro)

Ein kleiner Aspekt zur Beruhigung: Bei Getränken beträgt die Mehrwertsteuer ohnehin jetzt schon 19 Prozent. Bei Bier und Co. ist also keine Preissteigerung zu erwarten – zumindest nicht, wenn es nur um die Steuer geht. Deshalb sind in der Liste keine Bierpreise erfasst.

Umfrage: Wie viel Geld sind Münchner bereit, im Restaurant zu zahlen?

Schnitzel für 30 Euro, Spätzle für 20 Euro: Sind die Münchner überhaupt bereit, solche Preiserhöhungen noch mitzutragen? Oder ab wann ist der Punkt erreicht, bei der selbst Gutverdiener und Stammgäste einen Schlussstrich ziehen? Stimmen Sie hier ab: Wo liegt bei Ihnen die Grenze, bis wann Sie sich einen Restaurantbesuch noch leisten können – oder wollen?

