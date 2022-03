Diese Biergärten in München haben bereits offen - Übersicht mit Terminen und Öffnungszeiten

Von: Magdalena von Zumbusch

Mitten im englischen Garten: Blick vom Seehaus-Biergarten auf den Kleinhesseloher See. © Tobias Hase/dpa

Der Frühling nimmt Fahrt auf in München und die großen Biergärten öffnen dieser Tage. Wir haben die Eröffnungstermine 2022 und Öffnungszeiten erfragt.

In diesen Tagen öffnen in München die Biergärten. Sie sind für alle Münchner die ideale Möglichkeit, die ersten Sonnenstunden im Freien zu verbringen. Wir haben die schönsten Biergärten in allen Ecken Münchens und vor allem die unterschiedlichen Öffnungstermine und -zeiten für Sie zusammengestellt. Vorweg eine kurze Liste, was bereits geöffnet hat, dann die ausführliche Beschreibung mit Lage, Öffnungstermin 2022 und Öffnungszeiten. Prost!

Übersicht: Diese Biergärten in München haben bereits geöffnet

Chinesischer Turm im Englischen Garten

Biergarten zum Flaucher in Sendling

Hopfengarten im Westpark

Taxisgarten in Gern

Hirschgarten in Nymphenburg

Seehaus im Englischen Garten

Taxisgarten in Gern

Hofbräukeller in Haidhausen

Biergarten am Viktualienmarkt

Michaeligarten im Ostpark

Biergarten Chinesischer Turm im Englischen Garten - aktuell geöffnet

Der wahrscheinlich bekannteste Biergarten Münchens am chinesischen Turm (Englischer Garten 3, 80538 München) öffnet am 9. März 2022. Der Biergarten ist von Montag bis Freitag ab 11h offen, Samstag und Sonntag schon ab 10h.

Biergarten zum Flaucher in Sendling

Den Flaucher nennt man das Isarufer in Münchens südlichem Stadtteil Sendling zwischen dem Flauchersteg im Süden und der Braunauer Eisenbahnbrücke im Norden. Der Biergarten zum Flaucher (Isarauen, 81379 München) mit seiner Abgelegenheit vom Stadtgeschehen und der Isarnähe. Der Biergarten ist bereits offen, von Montag bis Sonntag, 12h - 18h.

Hopfengarten im Westpark - aktuell geöffnet

Im Sendlinger Westen, mitten im Westpark, liegt der Hopfengarten (Siegenburger Str. 43, 81373 München). Es wird ab dem 10. März 2022 geöffnet, wochentags ab 12h, am Wochenende ab 11h.

Tannengarten in Sendling

Auch in Sendling liegt der Tannengarten (Pfeuferstraße 32, 81373 München), der genaue Eröffnungstag steht noch nicht fest. Er wird vom Wetter abhängig gemacht.

Augustiner-Keller - noch nicht geöffnet

Mit über 5000 Sitzplätzen hat auch der Augustiner-Keller (Arnulfstraße 52, 80335 München) an der Hackerbrücke einen der größten und bekanntesten Biergärten Münchens. Momentan kann hier, wer Sonne genießen möchte, im Terrassenbereich sitzen. Wenn das Wetter mitspielt, hat ab dem 1. Mai auch der Biergarten offen, täglich ab 10h.

Taxisgarten in Gern

Der Taxisgarten (Taxisstraße 12, 80637 München) im Westen Münchens liegt im Taxisgarten, dem grünen Kern des Stadtteils Gern. Eröffnet wird der Biergarten am 10. März 2022, geöffnet ist dann täglich ab 12h.

Hirschgarten in Nymphenburg

Neben dem gehobenen Wirtshaus „Königlicher Hirschgarten“ (Hirschgarten 1, 80639 München) in einem kleinen Park nahe am bekannten Nymphenburger Park auch ein beliebter Biergarten betrieben, der bereits offen ist - täglich ab 11h. Den Namen Hirschgarten verdankt der Park übrigens dem bayrischen Kurfürsten Carl Theodor, der dort im 18 Jahrhundert Hirsche ansiedeln ließ und den Park zu einem wichtigen Ausflugsziel der Münchner machte.

Biergarten in München: Seehaus im Englischen Garten - aktuell geöffnet

Wer im Englischen Garten vom Chinesischen Turm aus ein Stück Richtung Norden läuft, kommt hinter dem Kleinhesseloher See zum Seehaus, einem beliebten Restaurant mit gehobener bayrischer Küche, an das der Seehaus-Biergarten (Kleinhesselohe 3, 80802 München) angeschlossen ist. Saisonbeginn ist hier Donnerstag, 10. März 2022, geöffnet dann von Montag bis Sonntag, jeweils ab 12h.

Hirschau im Englischen Garten

Fünf Gehminuten vom Seehaus befindet sich ein weiteres Biergarten-Highlight: Wann der Biergarten hier öffnet ist derzeit noch unklar. Sobald das Wetter es zulässt kann der Biergarten von Montag bis Samstag, ab 12h, an Sonntagen und Feiertagen ab 11h besucht werden.

Aumeister im englischen Garten

Noch ein Stück weiter im Norden von Schwabing, kurz vor Unterföhring, ist mit dem Aumeister eine weitere Institution der Münchner Biergarten-Kultur angesiedelt. Die Biergarten-Eröffnung findet am 12. März 2022 statt, sofern das Wetter es zulässt. Der Biergarten ist dann täglich ab 11h geöffnet.

Biergarten am Muffatwerk in München

Der Biergarten am Muffatwerk (Zellstraße 4, 81667 München) direkt an der Isar zwischen den Stadtteilen Lehel und Haidhausen ist einigen Münchnern noch weniger geläufig als großen Klassiker, aber unbedingt einen Besuch wert. Wann hier die Saison eingeläutet wird, konnte noch nicht geklärt werden, ab Saisonbeginn ist wochentags von 15 - 22h geöffnet, Samstag und Sonntag von 12 - 22h.

Hofbräukeller in Haidhausen

Im Herzen von Haidhausen liegt am Wiener Platz der traditionsreiche Hofbräukeller (Innere Wiener Straße 19, 81667 München). Geöffnet wird wetterabhängig ab dem 11. März 2022, täglich ab 11h.

Biergarten am Viktualienmarkt

Der wohl zentralste Biergarten Münchens befindet sich am Viktualienmarkt und steht für Besucher offen, jeweils von Montag bis Samstag, von 10h bis 22h geöffnet.

Biergarten der Max-Emanuel-Brauerei

Der BIergarten der Max-Emanuel-Brauerei in Schwabing (Nordendstraße 2, 80799 München) öffnet etwas später. Ab April ist täglich von 11 - 23h geöffnet.

Michaeligarten im Ostpark in München

Im Münchner Osten, im Ostpark, liegt der Michaeligarten. Eröffnet wird die Biergarten-Saison am 10. März 2022. Dann ist bis auf die Ruhetage Montag und Dienstag unter der Woche, wie auch am Wochenende ab 11h Betrieb.