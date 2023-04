Bilanz zur Wärme-Hilfe der Stadt: Wie viele Münchner bereits Zuschüsse fürs Heizen bekommen haben

Von: Sascha Karowski

Rund 2000 Haushalte haben bereits Heizhilfe von der Stadt München bekommen. © picture alliance / dpa

Die Stadt zieht Bilanz: Seit 16. Januar wird der Wärmefonds ausgezahlt, für den die Stadtwerke 20 Millionen Euro bereitgestellt haben. 2,3 Millionen Euro sind bereits bewilligt.

München -Der Wärmefonds der Stadtwerke München unterstützt einkommensschwache Münchner in der Energiekrise. Seit dem 16. Januar dieses Jahres können die Mittel beantragt werden. Mittlerweile sind aus dem Wärmefonds bereits über 2,3 Millionen Euro bewilligt und 1,9 Millionen Euro ausgezahlt worden.

Bilanz zur Wärme-Hilfe der Stadt: Seit 1. April können noch mehr Münchner Geld beantragen

„Dank der guten und schnellen Arbeit der Kollegen in den Sozialbürgerhäusern und der Mitarbeiter der Wohlfahrtsverbände konnten wir schon in den ersten drei Monaten mehr als 2000 Münchner Haushalten bei der Bewältigung der gestiegenen Heizkosten helfen“, sagt Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD). Die Stadt stehe weiterhin fest an der Seite der Münchner mit niedrigen Einkommen. „Besonders freut mich, dass wir ab dem 1. April noch mehr Menschen mit dem Wärmefonds unterstützen können als bisher.“

Wie berichtet, hatte der Stadtrat wegen der erheblichen allgemeinen Preissteigerungen in den vergangenen beiden Jahren die Einkommensgrenzen angehoben, die Grundlage für den Anspruch auf freiwillige Leistungen der Landeshauptstadt München sind – und damit auch für Zuschüsse aus dem Wärmefonds.

Bilanz zur Wärme-Hilfe der Stadt: Neue Armutsgrenze liegt jetzt bei 1660 Euro netto

Seit dem 1. April gelten die neuen Grenzen. So steigt die Grenze beispielsweise für einen Ein-Personen-Haushalt von 1.540 auf 1.660 Euro netto, für eine alleinerziehende Person mit zwei Kindern unter 14 Jahren von 2.460 auf 2.650 Euro netto.

Informationen zum Wärmefonds gibt es unter www.waermefonds.de oder über die Energieberatungshotline der Diakonie telefonisch unter der Nummer 089/12 69 91 51 50, Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr.

Bilanz zur Wärme-Hilfe der Stadt: Pro Einzelperson zahlt die Stadt 700 Euro aus

Einen Antrag auf Zuschuss aus dem Wärmefonds können Personen stellen, die Wohngeld oder Kinderzuschlag beziehen, einen grauen München-Pass besitzen oder ein monatliches Nettoeinkommen haben, das unter den Einkommensgrenzen liegt. Ebenso können Menschen einen Antrag stellen, die BaföG oder Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) beziehen und einen eigenen Haushalt führen.

Der Zuschuss aus dem Wärmefonds erfolgt einmal jährlich in 2023 und 2024 in Form einer Pauschale. Sie beträgt grundsätzlich pro Einzelperson 700 Euro und für jede weitere Person im Haushalt zusätzlich 300 Euro. Die Pauschalen können an verschiedenen Standorten beantragt werden, bei Einrichtungen der Träger der Freien Wohlfahrt sowie in den Sozialbürgerhäusern der Stadt.