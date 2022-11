Oktoberfest-Skandal: Hendl-Schwindel auf der Wiesn?

Von: Andrea Stinglwagner, Sascha Karowski, Johannes Welte

Diese Befürchtung hinterlässt einen bitteren Nachgeschmack bei Oktoberfest-Besuchern: Wurde in Wiesn-Zelten falsch etikettiertes Bio-Hendl und aufgetautes Tiefkühlhuhn statt Frischfleisch teuer verkauft?

München – Die Vorgeschichte des Skandals: Die Gross GmbH in Massing (Landkreis Rottal-Inn) ist am Mittwoch von 150 Einsatzkräften der Polizei, Vertretern der Staatsanwaltschaft Landshut, des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit sowie der Steuerfahndung durchsucht worden.

Gegen Unternehmensverantwortliche (Frauen und Männer zwischen 29 und 58 Jahren) bestehe der „Verdacht des gewerbsmäßigen Betrugs und von Verstößen gegen das Lebensmittelrecht“. Der Vorwurf: Etikettenschwindel. Konventionelles Hühnerfleisch soll seit 2018 zu Bio-Ware umetikettiert worden und Tiefkühlware aufgetaut und als Frischware verkauft worden sein.

Wiesn-Skandal: falsch etikettiertes Bio-Hendl und aufgetautes Tiefkühlhuhn statt Frischfleisch?

Fest steht: Die Firma Gross beliefert mehrere Wiesnzelte schon seit Jahren. Etwa das Festzelt Tradition (Oide Wiesn), wie Inhaber Toni Winklhofer bestätigt. „Es stimmt, aber es gab nie Beanstandungen. Mich würde es sehr überraschen, wenn diese Vorwürfe stimmen, denn wir haben immer gut zusammengearbeitet, es gab nie Probleme mit der Ware.“

Winklhofer meint, dass es in der Küche aufgefallen wäre, wenn konventionelle statt der Bio-Hendl geliefert worden wären. „Sie haben eine andere Knochenstruktur, ein anderes Fleisch. Aber bei uns hat eigentlich immer alles gepasst.“

Hendl-Schwindel: Käfer-Zelt und Bräurosl-Zelt auf dem Oktoberfest betroffen

Auch das Käfer-Zelt bezieht seit Jahren die Hendl fürs Oktoberfest von der Firma Gross, bestätigt Leonhard Geyer, Verantwortlicher für den Einkauf in der Käfer-Gruppe. Allerdings keine Bio-Hendl. Von der falschen Bio-Etikettierung wäre Käfer also nicht betroffen – vom Verkauf von Tiefkühl- als Frischfleisch theoretisch schon. „Uns ist aber bei der Qualität der Ware nie etwas aufgefallen.“ Geyer: „Wir waren alle schockiert, als wir von den Vorwürfen hörten.“ Sollten sich diese nicht bestätigen, täte es der Firma Käfer sehr leid für die Gross GmbH, die dadurch einen schweren Imageschaden erleide. Sollte es allerdings wahr sein, müsse entschieden werden, wie Käfer weiter vorgehe.

Auch das Bräurosl-Zelt soll laut Medienberichten von der Gross GmbH beliefert worden sein, Wirt Peter Reichert war am Freitag aber nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Sein Unternehmen teilte mit, er sei bis Ende der Woche verreist.

Wiesn - Razzia wegen falschen Hendl: Staatsanwaltschaft ermittelt

Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner (CSU) sagte am Freitag: „Wir prüfen den Sachverhalt. Aber ich weise darauf hin, dass die Betriebe, die Bio-Ware anbieten, von den Zertifizierungsstellen der jeweiligen Bio-Label geprüft werden. Die Beschaffung der Lebensmittel obliegt den Gastronomen, nicht der Stadt.“

Nun muss erst einmal die Staatsanwaltschaft die sichergestellten Unterlagen auswerten – auch von weiteren Durchsuchungen in weiteren Bundesländern und einem Betrieb in Ertingen (Baden-Württemberg). Oberstaatsanwalt Dr. Alexander Ecker sagte auf Anfrage, Grund für die Razzia seien Hinweise gewesen von jemandem, der ein „Kenner des Betriebs“ gewesen sei.

Hendl-Schwindel: Geflügelschlachterei Gross bestreitet Vorwürfe

Die Geflügelschlachterei Gross GmbH hatte am Donnerstag alle Vorwürfe „vollumfänglich und mit Nachdruck“ zurückgewiesen. „Wir haben in unserer gesamten Firmengeschichte, weder in etwaigen Hygienefragen noch in Zertifizierungsfragen, uns je etwas zuschulden kommen oder vorzuwerfen lassen. Wir haben immer erstklassige Ware in den Verkehr gebracht. Und dabei haben wir stets alle Kennzeichnungsvorgaben eingehalten.“ Durch die Bio-Zertifizierungen sei das Unternehmen stets unabhängig kontrolliert worden. „Es gab zu keinem Zeitpunkt Auffälligkeiten oder relevante Beanstandungen“, so das Unternehmen. Man werde „alles dafür tun, dass wir die Vorwürfe gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft zeitnah vollumfänglich aufarbeiten und aus der Welt räumen“.

Die SPD-Landtagsfraktion forderte am Freitag eine „sofortige Aufklärung“: „Solchen Betrügern gehört das Handwerk gelegt.“ Immerhin: Laut Polizei gehen gemäß der bisherigen Ermittlungen von den in den Handel gelangten falsch etikettierten Hähnchen „keine Gesundheitsgefahren aus“.