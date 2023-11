Experte kündigt ergiebige Schneefälle in der City an: „Wird winterlich werden auf Münchens Straßen“

Von: Lucas Sauter Orengo

Das Winter-Wetter hat weite Teile Deutschlands und Bayerns voll im Griff. Auch in München soll jetzt jede Menge Schnee vom Himmel kommen - und erst einmal nicht mehr verschwinden.

München - Kalt ist es. Grau, nass und ungemütlich. Die trüb-graue, für den November typische Witterung geht heuer mit winterlichen Temperaturen einher. In München reichte es dieser Tage gar für die ersten leichten Schneefälle, liegen geblieben war jedoch kaum bis nichts. In weiten Teilen Bayerns sorgte die weiße Pracht dagegen schon für prächtige Winterlandschaften, in Franken mussten sogar Schulen wetterbedingt schließen. Doch wie geht es in den nächsten Tagen weiter? Wetter-Experte Dominik Jung von wetter.net verrät, ob sich auch die Landeshauptstadt vollends in Weiß kleidet.

Bis zu zehn Zentimeter Schnee in München: Experte kündigt massiven Winter-Einbruch in der City an

„Schnee kann es besonders in München am Donnerstag und Freitag geben, der bleibt dann bis zum 1. Advent auch mal liegen“, so Jung gegenüber unserer Redaktion. Und weiter: „Bis zu fünf oder gar zehn Zentimeter sind da drin. Das wird auf den Straßen winterlich werden.“ Vergleicht man die Aussagen des Diplom-Meteorologen mit einschlägigen Wetter-Portalen wird klar, dass der Winter in dieser Woche wohl vollumfänglich im Stadtgebiet einschlägt. Die Temperaturen sollen ab Dienstagnachmittag (28. November) stetig sinken, in den Nächten ist mit Frost zu rechnen. Ab Mittwochabend dann soll es zu ergiebigem Schneefall kommen.

Experte kündigt neue Schneefälle an: „Wird winterlich werden auf Münchens Straßen“

Durch die niedrigen Temperaturen soll der Schnee dann auch liegenbleiben. Doch wie lange soll das winterliche Wetter dann anhalten? „Die winterliche Wetterlage dauert bis nächste Woche an. So ein richtiges Ende ist noch nicht in Sicht“, blickt Jung voraus.

Damit dürfte klar sein: Spätestens jetzt sollten Winterjacken parat liegen, Winterreifen montiert sein, damit einem winterlichen ersten Advent nichts mehr im Wege steht.

