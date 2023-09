Bittere Statistik: Münchner Straße ist die „gefährlichste in ganz Bayern“

Von: Manuel Rank

Die gefährlichste Straße Bayerns 2022 liegt in München. Auch auf weiteren Straßen in der Landeshauptstadt kommt es häufig zu Verletzungen.

München – Gesäumt von hohen Bäumen, breiten Gehwegen und zahlreichen Cafés: Über 3,6 Kilometer zieht sich die Leopoldstraße durch München. Bekannte Sehenswürdigkeit: das Siegestor. Mehr als 30 Querstraßen kreuzen die Pappel-Allee. In der viel befahrenen Straße kommt es zu einem hohen Verkehrsaufkommen – und zu vielen Unfällen. Damit hat es die Leopoldstraße sogar auf den traurigen, ersten Platz der „gefährlichsten Straße in ganz Bayern“ geschafft. Auch weitere Straßen in München landen in der Rangliste.

Rang Straße Stadtteil, Stadt Anzahl der Unfälle mit leichten Verletzungen Anzahl der Unfälle mit schweren Verletzungen Gesamtzahl der Unfälle (2022) 1 Leopoldstraße Alt-Schwabing, München 25 3 28 2 A 9 Fischbach, Nürnberger Land 23 1 24 3 Donauwörther Straße Oberhausen, Augsburg 24 0 24 4 Prinzregentenstraße Altstadt-Lehel, München 22 1 23 5 Landsberger Straße St. Ulrich, München 21 1 22 6 Ludwigstraße Schönfeldvorstadt, München 18 3 21 7 Fürstenrieder Straße St. Ulrich, München 17 3 20 8 Münchener Straße Antonviertel, Ingolstadt 18 2 20 9 Eibacher Hauptstraße Eibach, Nürnberg 17 2 19 10 Maximilianstraße Graggenau, München 18 1 19

Das geht aus einer aktuellen Erhebung von Allianz Direct hervor, die sich auf „amtliche Daten der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) und des Statistikportals des Bundes und der Länder“ bezieht. Hintergrund der Studie: Eine neue Verkehrsprognose bis 2051 des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr geht von einem zunehmenden Verkehrsaufkommen in den kommenden Jahren aus. Bereits heute gibt es viele Straßen in Deutschland, „wo es besonders häufig kracht“, so Allianz Direct.

Sechs der zehn „gefährlichsten Straßen in Bayern“ sind in München

Die Erhebung kommt zu dem Ergebnis, dass die Leopoldstraße in München mit 28 Unfällen – darunter 25 mit leichteren und drei mit schweren Verletzungen – die „gefährlichste Straße Bayerns“ im Jahr 2022 war. Gefährlichste Autobahn war die A 9 bei Fischbach mit 23 Unfällen mit leichteren Verletzungen und einem Unfall mit schwerer Verletzungen. Die A 9 ist die einzige in der Liste der zehn gefährlichsten Straßen Bayerns vertretenen Autobahn. Deutschlandweit war 2022 die A 8 die gefährlichste Autobahn.

Bezeichnend: Sechs der zehn gefährlichsten Straßen befinden sich in München. Die Einwohnerzahl der Landeshauptstadt mit etwa 1,47 Millionen im Vergleich zu den kleineren Städten wie Augsburg relativiert die hohe Zahl jedoch wieder. Die Prinzregentenstraße (23 Unfälle) landet auf Platz vier und die Landsberger Straße (22 Unfälle) auf Platz fünf. Direkt dahinter: die Ludwigstraße (21 Unfälle) – die Fortsetzung der Leopoldstraße. Den siebten Platz erhält die Fürstenrieder Straße mit 20 Unfällen und Schlusslicht in der Top-10-Liste ist die Maximilianstraße mit 19 Unfällen im Jahr 2022.

Eine Straße im Augsburger Stadtteil Oberhausen landet auf dem dritten Platz

Neben München sind weitere bayerische Stätte in der Liste der gefährlichsten Straßen im Freistaat vertreten: Augsburg, Ingolstadt und Nürnberg. In der Donauwörther Straße im Augsburger Stadtteil Oberhausen kam es 2022 zu 24 Unfällen mit leichteren Verletzungen (Platz drei). In Ingolstadt waren es zwanzig Unfälle in der Münchener Straße, und in Nürnberg 19 Unfälle in der Eibacher Hauptstraße.

Laut der Erhebung kam es in den Straßen des Rankings im Jahr 2022 zu keinem Unfall mit Todesfolge. Eine Landstraße war nicht vertreten. Beim Dr.-Willi-Reiland-Ring in Aschaffenburg kam es im vergangenen Jahr zu den meisten Todesfällen: „Hier ereigneten sich insgesamt sechs Unfälle, von denen einer schwere und zwei tödliche Verletzungen zur Folge hatten“, so Allianz Direct.