Oberbayer ignoriert Symptome: Nach Hausarztbesuch kommt er direkt auf den Herz-OP-Tisch

Von: Andreas Beez

Drucken Teilen

Ein Familienvater kann doppelt Weihnachten feiern: Seine Rettung im Deutschen Herzzentrum München war spektakulär. Das Protokoll der Blitz-Rettung.

München – Jedes Jahr erleiden in Deutschland mehr als 300.000 Menschen einen Herzinfarkt. So wie Heinrich Walderdorff. Der 76-Jährige überlebte, weil die Rettungskette perfekt funktionierte. Nach einer Not-OP im Deutschen Herzzentrum München kann er heute doppelt Weihnachten feiern. Seine dramatische Geschichte zeigt, dass man im Notfall rasch handeln muss.

Schweren Herzinfarkt zunächst nicht erkannt: „Habe wunderbar geschlafen“

Auf die Einladung bei Freunden hatte sich Heinrich Walderdorff sehr gefreut, aber während des gemütlichen Abendessens ging es ihm einfach nicht gut. Schon seit Stunden plagten ihn immer mal wieder Schmerzen in der Brust. „Ich habe mich dann früher als geplant verabschiedet“, erinnert sich der 76-Jährige. „Zu Hause ließen die Beschwerden nach, ich habe noch etwas ferngesehen und eigentlich wunderbar geschlafen.“ Doch am nächsten Morgen kehrten die Schmerzen zurück. Deshalb entschied sich Walderdorff, der im Landkreis Pfaffenhofen lebt, zu seiner Hausärztin zu fahren.

Professor Markus Krane und sein Patient Heinrich Walderdorff. © Herzzentrum

Auf diesem Bild einer Koronarangiographie sieht man den Gefäßverschluss der Herzkranzgefäße. © Herzzentrum

Professor Markus Krane vom Herzzentrum München warnt: „Bei Alarmsignalen nicht bis zum nächsten Morgen warten!“

„Sie hat mir ganz schön die Leviten gelesen, weil ich erst so spät zu ihr gekommen bin“, erzählt Walderdorff. Aus gutem Grund: Denn Schmerzen in der Brust – gerade in Kombination mit Atemnot – können ein Alarmsignal für einen Herzinfarkt sein. Dass er dieses stundenlang als nicht sonderlich bedrohlich einordnete, hätte ihn beinahe das Leben gekostet. Beim EKG in der Praxis erhärtete sich der Verdacht auf einen schweren Herzinfarkt. „In solchen Fällen sollte man nicht bis zum nächsten Morgen abwarten, sondern lieber gleich den Notruf 112 wählen – auch am Wochenende oder an den bevorstehenden Weihnachtsfeiertagen“, rät Professor Markus Krane, Direktor der Klinik für Herzchirurgie im Deutschen Herzzentrum – eine Übersicht kritischer Symptome finden Sie hier. Auf seinem Operationstisch landete der Patient nur kurze Zeit später, weil nicht nur die Hausärztin, sondern auch ihre Kollegen in der Ilmtalklinik Pfaffenhofen alles richtig gemacht haben.

Dramatischer Herzinfarkt-Befund: Alle Hauptäste der Herzkranzgefäße verengt

Dorthin war Walderdorff von der Arztpraxis aus im Sanka gefahren worden, er kam sofort ins Herzkatheterlabor. Bei dieser Untersuchung führten die Kardiologen über die Leistenarterie einen dünnen Schlauch ein, um damit die Herzkranzgefäße zu inspizieren. Durch diesen Herzkatheter wurde Kontrastmittel eingespritzt, das Engstellen bzw. Gefäßverschlüsse sichtbar macht. Es kristallisierte sich ein dramatischer Befund heraus: Alle drei Hauptäste der Herzkranzgefäße waren verengt – und damit die Sauerstoffversorgung des Herzens massiv eingeschränkt.

Hubschrauber flog den Patienten ins Deutsche Herzzentrum München

In solchen Fällen sprechen Mediziner von einer koronaren Dreigefäßerkrankung. Angesichts des Ausmaßes des Infarkts kam eine Behandlung mit Stents – Gitterröhrchen, die die Gefäße offenhalten sollen – nicht infrage. Eine Bypass-OP am offenen Herzen war Walderdorffs einzige Chance. „Die Ärzte konnten gar nicht glauben, dass ich vorher keine größeren Beschwerden hatte“, erzählt der frühere BR-Fernsehgrafiker. Noch während er im Herzkatheterlabor lag, alarmierten die Ilmtalklinik-Ärzte die Herzchirurgen im Deutschen Herzzentrum. Diese bereiteten sofort alles für den Eingriff vor, und in Pfaffenhofen hob ein Hubschrauber mit Walderdorff an Bord in Richtung München ab.

Es ging alles so schnell, ich hatte gar keine Zeit, mir größere Gedanken zu machen.

In dieser Ausnahmesituation blieb der 76-Jährige erstaunlich ruhig. „Es ging alles so schnell, ich hatte gar keine Zeit, mir größere Gedanken zu machen. Angst hatte ich nicht – auch deshalb nicht, weil alle Ärzte und Pflegekräfte sehr nett zu mir waren. Ein Arzt hat mich sogar direkt am Hubschrauber-Landeplatz abgeholt“, erzählt Walderdorff schmunzelnd.

Perfekte Rettungskette: Von der Arztpraxis auf den OP-Tisch

Nur gut zweieinhalb Stunden nach der Diagnose in der Ilmtalklinik schlossen die Münchner Herzchirurgen ihren Patienten an die Herz-Lungen-Maschine an, um ihm mehrere Bypässe zu legen. „Dafür wird das Herz sozusagen vorübergehend schlafen gelegt“, erklärt Herzchirurgie-Chef Krane. „Als Laie kann man sich Bypässe vorstellen wie Umgehungsstraßen für eine verstopfte Autobahn. Das Blut wird praktisch vor dem Stau im Herzkranzgefäß abgeleitet und durch Bypässe um die Engstelle herumgeleitet. Für diese Bypässe verwenden wir die Brustwandarterie, man kann ohne diese Arterie gut leben.“

Rettung durch Operation mit der Herz-Lungen-Maschine

Der Eingriff im Deutschen Herzzentrum war aufwendig. Wenn die Herz-Lungen-Maschine zum Einsatz kommt, stehen mindestens drei Herzchirurgen am OP-Tisch. Einer hält das Herz, ein zweiter operiert, und ein dritter assistiert. Dazu kommen eine OP-Schwester, ein Kardiotechniker, der die Maschine überwacht, und ein Narkosearzt. Die Herzchirurgen müssen hoch konzentriert arbeiten – gründlich und schnell. „Der Patient soll möglichst nicht länger als 90 Minuten an der Herz-Lungen-Maschine angeschlossen sein, um die Komplikationsrate so gering wie möglich zu halten“, erklärt Krane. Er leitet ein sehr erfahrenes Spezialistenteam. Es nimmt jedes Jahr etwa 2600 Eingriffe vor, darunter 1500 mit der Herz-Lungen-Maschine.

Herzinfarkt-Patient Heinrich Walderdorff: „Ich hatte viele Schutzengel und gute Ärzte“

Die Rettungskette hat perfekt funktioniert.

Auch bei Heinrich Walderdorff lief alles nach Plan. Eine Nacht verbrachte er auf der Intensivstation, anschließend ging es Tag für Tag bergauf. Inzwischen erholt er sich in der Reha-Klinik Medical Park St. Hubertus in Bad Wiessee am Tegernsee. Dort besucht ihn auch Privatdozent Dr. Joachim Weipert regelmäßig, leitender Oberarzt im Herzzentrum. „Ich hatte viele Schutzengel und gute Ärzte“, sagt der gerettete Herzinfarkt-Patient dankbar. „Alle arbeiten Hand in Hand, damit ich optimal betreut werde. Es ist beeindruckend, was die moderne Medizin zu leisten imstande ist.“

Das schönste Weihnachtsgeschenk: Der Papa ist an den Feiertagen dabei!

Jetzt hofft Walderdorff, dass er rechtzeitig vor Weihnachten entlassen wird. „Ich habe vier Kinder, sie sind in ganz Deutschland verstreut und kommen Heiligabend nach Hause. Darauf freue ich mich riesig.“ Heuer gibt‘s für die Familie doppelt Grund zu feiern. Das schönste Geschenk: Der Papa ist dabei.