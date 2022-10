BMW baut in Milbertshofen: Anwohner ärgern sich über Staub-Baustelle

Die Anwohner Kurt, Margot und Valeria Arthuber an den geparkten Autos an der Riesenfeldstraße. Viele Wagen sind mit einer dicken Staubschicht bedeckt. © Oliver Bodmer

Anwohner in München-Milbertshofen ärgern sich über eine BMW-Baustelle. Der Grund: Die Laster verteilen überall Dreck in der Riesenfeldstraße.

Ein Lkw-Betonmischer biegt aus der Baustelle am BMW-Stammwerk in die Riesenfeldstraße ein. Der Fahrer gibt Gas, wirbelt beim Fahren eine Dreckwolke auf – und langsam fällt der Staub auf die geparkten Autos am Straßenrand. Die Schicht wird dicker und dicker. Erst als Valeria Arthuber mit der Hand über die Motorhaube wischt, sieht man: Der Wagen ist nicht beige, sondern dunkelgrau.

Sie und ihre Eltern Kurt und Margot ärgern sich über die Staub-Baustelle nebenan. Kurt Arthuber (63), der einen Handwerksbetrieb leitet, fürchtet auch eine Umwelt-Belastung durch den Dreck. BMW nehme seine Beschwerden nicht ernst und unternehme zu wenig, findet er.

Bei BMW in München-Milbertshofen sollen E-Autos gebaut werden

Das BMW-Stammwerk liegt in Milbertshofen nördlich des Petuelrings. Es grenzt im Osten an die Lerchenauer und im Westen an die Riesenfeldstraße – wo die Arthubers wohnen. Seit Juni 2021 baut BMW dort eine ehemalige Lackiererei zurück. Dafür werde aktuell die bestehende Halle bis Ende März 2023 abgerissen, sagt ein Sprecher.

Danach soll an der Stelle eine Halle für Karosseriebau entstehen. BMW will dort künftig die rein elektrischen Autos der Neuen Klasse zusammenschrauben, so der Sprecher. Wann genau die neue Halle fertig ist, sei unklar. Aber die ersten Wagen sollen Ende 2026 vom Band laufen.

Ein Karosseriebau entsteht am BMW-Stammwerk in München-Milbertshofen zwischen Lerchenauer und Riesenfeldstraße. © mm/tz

Münchner ärgern sich, weil Autos durch die Laster ständig staubig sind

BMW will mit den neuen Modellen das Autofahren fortschrittlicher machen. Die Baustelle und ihre Folgen fühlen sich für Kurt Arthuber aber nach Rückschritt an. Die Wohnqualität der Anwohner sei gesunken, sagt er. „Ich könnte mein Auto zweimal am Tag waschen.“

Eine Zeitlang habe er die Staub-Wolken akzeptiert, BMW sei schließlich ein wichtiger Arbeitgeber für Stadt und Region. Aber im letzten Monat sei es immer dreckiger geworden – auch drinnen, sagt Arthuber. „Wir machen die Fenster nicht auf, sonst ist im Haus alles staubig.“

BMW will für die Baustelle im Münchner Norden eine Reifenwaschanlage

Arthubers Kritik: BMW kümmert sich zu wenig darum. Immer wieder habe er sich in den vergangenen Wochen bei dem Konzern beschwert, erzählt er. „Danach hat die Kehrmaschine drei- statt zweimal am Tag die Straße gereinigt.“ Aber Arthuber will, dass der Konzern mehr unternimmt.

Auf Nachfrage heißt es, BMW nehme Kritik ernst. Man halte sich beim Staubschutz aber an die Regeln, alles sei mit der Stadt abgesprochen. Um Staub zu reduzieren, werde die Baustelle nun gewässert, sagt ein Sprecher. Zudem werde eine Reifen-Waschanlage gekauft, damit die Lkw den Dreck nicht auf der Straße verteilen. Arthuber findet das gut – hat aber Zweifel, wie bald das klappt.