Heftige Kollision in München endet mit brennendem BMW – und mehreren Schwerverletzten

Von: Lukas Schierlinger

Kräfte der Feuerwehr während der Löscharbeiten. © Feuerwehr München

Ein brennendes Auto rief die Einsatzkräfte auf den Plan. Bei einem Verkehrsunfall in München sind mehrere Menschen schwer verletzt worden.

München – Beim Zusammenstoß zweier Autos sind am späten Mittwochnachmittag (25. Oktober) vier Personen schwer verletzt worden. Ein BMW geriet bei dem Unfall, der sich unweit des Westparks (an der Kreuzung von Fürstenrieder und Ehrwalder Straße) ereignet hatte, in Brand.

Mehrere Anrufer hatten kurz nach 17 Uhr über die Kollision informiert. „Nach kurzer Zeit meldete ein weiterer Anrufer ein brennendes Auto“, berichtet die Feuerwehr in einer Pressemitteilung. „Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte waren glücklicherweise bereits alle Insassen aus den Fahrzeugen gestiegen. Sie hatten sich in eine nahe gelegene Tierarztpraxis begeben und dort auf den Boden gelegt. Sofort begannen die Einsatzkräfte mit der Sichtung und Erstversorgung der Patienten.“

BMW brennt nach Unfall in München: Mehrere Schwerverletzte

Zeitgleich machten sich Retter daran, den brennenden BMW zu löschen, der bei der Kollision an der Seite beschädigt worden war. Mit Verdacht auf schwere Verletzungen wurden vier Unfallbeteiligte in Schockräume von Münchner Kliniken transportiert. „Ein Kleinkind, welches ebenfalls in einem der Unfall-Autos war, wurde hierbei mit seiner Mutter in die Klinik gebracht“, heißt es vonseiten der Einsatzkräfte.

Während der Versorgung der Unfallopfer, der Löscharbeiten und der Aufräumarbeiten kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen rund um den Unfallort. Einsatzkräfte der Feuerwehr leuchteten den Kreuzungsbereich für die Unfallaufnahme aus. „Die Klärung der Unfallursache übernimmt die Polizei“, berichtet die Feuerwehr.

