Ersatzverkehr bei Tram und Bus

Die MVG hat bei Tram und Bus auf zwei Linien einen Ersatzverkehr eingerichtet: Bei der Tram 25 wegen Arbeiten an der Fahrstromversorgung und beim Stadt-Bus 144 wegen einer Veranstaltung.

München - Zwischen Einsteinstraße und Berg am Laim Bahnhof werden die Züge der Tram 25 am Montag, 13. Februar, und Dienstag, 14. Februar, jeweils ab etwa 22 Uhr durch Busse ersetzt. Die Haltestelle Riedenburger Straße wird in Richtung Einsteinstraße in die Hohenlindener Straße verlegt. Am Vogelweideplatz bedienen die Busse die Haltestellen der Nachtlinie N74.

Wegen einer Veranstaltung im Olympiapark verlässt die StadtBus-Linie 144 (Scheidplatz – Rotkreuzplatz) am Sonntag, 12. Februar, ihren regulären Linienweg. Die Busse werden von etwa 10 bis 14.30 Uhr zwischen den Haltestellen Spiridon-Louis-Ring und Olympiapark West via Ackermannstraße, Schwere-Reiter-Straße und Dachauer Straße umgeleitet. Die Haltestellen Olympiaberg, Olympiasee, Toni-Mertens-Weg und Sapporobogen können nicht bedient werden.

lö